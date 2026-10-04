Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc

Navzdory ruskému varování před cestami na Ukrajinu dorazil německý kancléř Friedrich Merz v neděli ráno do Kyjeva. Informoval o tom server DW. Merze doprovází ministryně hospodářství Katherina Reicheová a delegace významných osobností německé ekonomiky.
Merz do ukrajinského hlavního města dorazil vlakem a v úvodním vyjádření varoval před ruskou hrozbou. "Pokud nebude Rusko zastaveno, obrátí svou válečnou mašinu dříve či později proti nám," nechal se slyšet.
Očekává se, že kancléř oznámí další balíček pomoci Ukrajině, jehož součástí má být vojenská pomoc a především více než 350 milionů dolarů, které mají posloužit k opravám v rámci ukrajinské energetiky. Mají být také představeny plány na společnou výrobu střel dlouhého doletu a dronů pro protivzdušnou obranu.
Merz do Kyjeva dorazil, ačkoliv Moskva v sobotu varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery.
"Ruské ministerstvo opět varuje zahraniční občany, včetně příslušníků diplomatických misí, před pobytem na Ukrajině a cestami do země," cituje prohlášení ministerstva ruská státní agentura TASS. Úřad také vyzval obyvatele Kyjeva, aby se nezdržovali v blízkosti vojenských zařízení.
Ruská diplomacie zmínila, že některé země - například USA, Velká Británie, Norsko či Švýcarsko - opakovaně požádali občany, aby necestovali na Ukrajinu. "Pozorujeme, že ne každý vyslyšel tato varování, takže se jedinci vystavují smrtelnému nebezpečí. Mnoho velvyslanectví v Kyjevě nadále funguje a zahraniční představitelé cestují na návštěvy Ukrajiny," uvedlo ministerstvo.
Moskva zdůraznila, že s útoky proti cílům na Ukrajině nehodlá přestat. "Ruské ozbrojené síly budou pokračovat v masivních odvetných úderech," dodal úřad.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Friedrich Merz (CDU) , Ukrajina , Armáda Ukrajina , válka na Ukrajině
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Zdroj: Lucie Podzimková