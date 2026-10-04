Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc

Lucie Podzimková

4. října 2026 9:13

Friedrich Merz
Friedrich Merz Foto: MSC

Navzdory ruskému varování před cestami na Ukrajinu dorazil německý kancléř Friedrich Merz v neděli ráno do Kyjeva. Informoval o tom server DW. Merze doprovází ministryně hospodářství Katherina Reicheová a delegace významných osobností německé ekonomiky.  

Merz do ukrajinského hlavního města dorazil vlakem a v úvodním vyjádření varoval před ruskou hrozbou. "Pokud nebude Rusko zastaveno, obrátí svou válečnou mašinu dříve či později proti nám," nechal se slyšet. 

Očekává se, že kancléř oznámí další balíček pomoci Ukrajině, jehož součástí má být vojenská pomoc a především více než 350 milionů dolarů, které mají posloužit k opravám v rámci ukrajinské energetiky. Mají být také představeny plány na společnou výrobu střel dlouhého doletu a dronů pro protivzdušnou obranu. 

Merz do Kyjeva dorazil, ačkoliv Moskva v sobotu varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery. 

"Ruské ministerstvo opět varuje zahraniční občany, včetně příslušníků diplomatických misí, před pobytem na Ukrajině a cestami do země," cituje prohlášení ministerstva ruská státní agentura TASS. Úřad také vyzval obyvatele Kyjeva, aby se nezdržovali v blízkosti vojenských zařízení. 

Ruská diplomacie zmínila, že některé země - například USA, Velká Británie, Norsko či Švýcarsko - opakovaně požádali občany, aby necestovali na Ukrajinu. "Pozorujeme, že ne každý vyslyšel tato varování, takže se jedinci vystavují smrtelnému nebezpečí. Mnoho velvyslanectví v Kyjevě nadále funguje a zahraniční představitelé cestují na návštěvy Ukrajiny," uvedlo ministerstvo. 

Moskva zdůraznila, že s útoky proti cílům na Ukrajině nehodlá přestat. "Ruské ozbrojené síly budou pokračovat v masivních odvetných úderech," dodal úřad.

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

před 31 minutami

Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy

Související

Friedrich Merz (CDU)

Zničíte celou zemi, vmetl Merz šéfce AfD. Její migrační politiku označil za etnickou čistku

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz se v parlamentu dostal do ostrého střetu se šéfkou opoziční Alternativy pro Německo Alice Weidelovou. Vystoupení v Bundestagu následovalo po volebním úspěchu pravicově populistického uskupení v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Kancléř označil politickou formaci za destruktivní sílu pro celou zemi. Zároveň prohlásil, že její chystaná migrační politika představuje v praxi etnickou čistku kvalifikovaných pracovníků na základě původu a barvy pleti.
Friedrich Merz (CDU)

Merz připustil, že k výhře AfD mohla přispět jeho nízká popularita. rezignovat nehodlá

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz prohlásil, že i přes výrazné vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v zemských volbách zůstává ve své funkci. Šéf spolkové vlády před novináři přiznal, že volební úspěch protipřistěhovalecké a proruské strany otřásl jeho Křesťanskodemokratickou unií (CDU) v samotných základech. AfD v Sasku-Anhaltsku drtivě zvítězila se ziskem téměř 44 procent hlasů a porazila dosud vládnoucí křesťanské demokraty. Ačkoliv strana nezískala absolutní většinu, má na dosah možnost sestavit první zemskou vládu s účastí krajní pravice od konce druhé světové války.

Více souvisejících

Friedrich Merz (CDU) Ukrajina Armáda Ukrajina válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Kyjev

Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy

Rusové v posledních dnech opět poupravili strategii svých útoků proti cílům nacházejícím se na Ukrajině. Od čtvrtka byly zasaženy dva mosty v Kyjevě, kde panují obavy. Teoreticky totiž hrozí uzavření důležitých dopravních staveb, což by vedlo k zásadním problémům s logistikou. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Zemřel herec Kamil Pulec, zahrál si i v televizních seriálech

Českou divadelní obec zasáhla velmi smutná zpráva hned na začátku října. Ve věku 63 let zemřel herec Kamil Pulec. Podle dostupných informací podlehl těžké nemoci. Pulec se kromě divadelních prken objevil i na filmovém plátně a televizní obrazovce. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Na Španěly i s Naderim, ovšem bez zraněného Karabce. Český kádr neminou další změny

Česká fotbalová reprezentace má první dva zápasy v rámci právě probíhající rekordně dlouhé reprezentační pauzy za sebou a nyní ji čekají další dva. Před sobotním duelem ve Španělsku, tedy s úřadujícími světovými šampiony, se k národnímu týmu přihlásila posila, o níž se spekulovalo ještě před původní nominací španělského kouče českého národního týmu Santiho Denii. Jde o Ryana Naderiho. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Rusko, Kreml

Rusko varuje cizince na Ukrajině. Masivní útoky budou pokračovat

Moskva varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery. 

včera

včera

Správa železnic

Česko dá miliardy na projektování železnic. Peníze půjdou i na vyskorychlostní tratě

Správa železnic v příštím roce vynaloží 5,4 miliardy korun na projekční a majetkoprávní přípravu staveb. Objem zůstane na letošní úrovni, výrazně se ale promění jeho skladba. Více peněz zamíří na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním Dni s projektanty ve Fantově budově představila Správa železnic také změny v zadávání zakázek na projekční práce.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbalisté ani na druhý pokus nezískali body. V deseti lidech nestačili na Anglii

Po Chorvatsku přijel do pražského Edenu soupeř ještě většího a těžšího kalibru. A tak se ani proti Anglii nedalo čekat, že z toho bude zázračný výsledek. V případě české fotbalové reprezentace pod novým trenérem Španělem Santim Deniou se i tentokrát spíše čekalo, co mužstvo předvede a jestli bude pokračovat v tom, kde s Chorvatskem i navzdory prohře 1:2 skončilo. 

včera

včera

Robert Fico

Fico ze zdravotních důvodů mění sobotní program

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se ze zdravotních důvodů omluvil ze sobotního pietního aktu. Fico uvedl, že se v posledních dnech potýká s virózou. Večer chce i tak vyrazit na zahraniční cestu do Srbska. 

včera

NATO

Ukrajinci varují. Rusové chystají operace na území NATO a EU

NATO obdrželo další varování ohledně možných nežádoucích ruských aktivit. Tentokrát přišlo z Kyjeva. Moskva podle ukrajinské vojenské rozvědky plánuje se svými tajnými službami eskalaci hybridních operací na území členských států aliance a Evropské unie. Rozvědka to uvedla na sociální síti Telegram.

včera

Rusové zaútočili na další most v Kyjevě. Provoz musel být omezen

Rusové pokračují v útocích na kyjevské mosty, na které se zaměřili v posledních dnech. Za poslední tři dny byly zasaženy dva mosty v ukrajinské metropoli. Moskva tak dále zintenzivňuje útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy