Lídři Evropské unie se ve čtvrtek sešli v Bruselu ke sporům o dlouhodobé finanční podpoře Ukrajiny v době, kdy se unijní představitelé snaží do konce roku uzavřít náročná rozpočtová jednání. Německý kancléř Friedrich Merz při příjezdu zopakoval, že by navrhovanou půjčku pro Ukrajinu na rok 2027 ve výši pětačtyřiceti miliard eur měly podpořit všechny členské státy, protože unii tvoří sedmadvacet zemí, nikoli třiadvacet či čtyřiadvacet.
Merz už dříve pohrozil, že zablokuje příští sedmiletý rozpočet Evropské unie, pokud se k ukrajinské půjčce nepřipojí všechny země, což by tvrdě dopadlo zejména na státy, které z unijního rozpočtu čistě čerpají peníze. Mezi tyto čisté příjemce patří Slovensko, Maďarsko a Česko, které chtějí účast na půjčce odmítnout, přičemž slovenský premiér Robert Fico, udržující blízké vazby na Kreml, označil Merzův postup za vydírání.
Český premiér Andrej Babiš po příjezdu na summit nedal najevo ochotu ke kompromisu a zdůraznil, že cílem unie je soudržnost a že Česko bude o peníze z kohezních fondů bojovat. Uvedl, že země potřebuje dálnici do Rakouska i další nemocnice, financování Ukrajiny by se mělo projednávat samostatně, nejdůležitější jsou životy vlastních občanů a unie by měla udělat vše pro podporu míru na Ukrajině, píše The Guardian.
Merzův postoj nicméně získal širokou podporu zejména v západní Evropě, severských a pobaltských státech, přičemž švédský premiér Ulf Kristersson prohlásil, že není přijatelné brát podporu pro Ukrajinu jako rukojmí tím, že země přijmou unijní pomoc pro Kyjev, ale samy se na ní nebudou podílet. Některé vlády, které Merzův cíl podporují, však mají výhrady k jeho taktice a obávají se, že veřejná hrozba blokování kohezních fondů může vzpurným státům ztížit ústup.
Určitý posun ve prospěch Kyjeva přineslo Bulharsko, které dříve půjčku odmítalo, ale ve čtvrtek uvedlo, že je připraveno přispět dvaceti miliardami na nevojenskou podporu Ukrajiny, pokud jeho podíl nebude spojen se zbraněmi. Bulharský premiér Rumen Radev při příjezdu na summit řekl, že země chce zaměřit pomoc na svou početnou historickou menšinu žijící na Ukrajině a na zbraně žádné peníze nedá.
Evropská komise minulý týden navrhla půjčku ve výši pětačtyřiceti miliard eur, která má zacelit finanční mezeru způsobenou neutuchajícími ruskými útoky, přičemž úředníci navrhli pětadvacet miliard eur na vojenské výdaje a dvacet miliard eur na civilní potřeby, jako jsou školy a nemocnice.
Jednání o pomoci Ukrajině se přitom propojila s debatami o příštím dlouhodobém rozpočtu unie na období let 2028 až 2034, kde lídři projednávají návrh předsedy Evropské rady Antónia Costy ve výši 1,78 bilionu eur, což představuje desetiprocentní snížení oproti původnímu návrhu Evropské komise ve výši dvou bilionů eur.
Unijní činitelé chtějí rozpočtovou dohodu dokončit do konce roku dříve, než jednání zkomplikuje řada velkých voleb v roce 2027, přičemž největší obavy panují z jarních prezidentských voleb ve Francii. Lídryně krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová, která vede v průzkumech veřejného mínění, slíbila zastavit francouzskou finanční pomoc Ukrajině a omezit příspěvky Paříže do unijního rozpočtu.
Německo se proto snaží ochránit budoucí unijní financování Kyjeva před případným vítězstvím Marine Le Penové tím, že chce prosadit rozhodování většinou členských států namísto jednomyslnosti, která umožňuje jediné zemi rozhodnutí vetovat. Někteří diplomaté nicméně varují před tím, aby francouzské volby ochromily rozpočtový harmonogram a staly se pro Le Penovou argumentem, že unie vystupuje proti jejímu hnutí.
Francouzský prezident Emmanuel Macron, který usiluje o zachování unijních zemědělských dotací pro francouzské farmáře a většího rozpočtu, naznačil, že by mohl od jednání odejít, pokud nebude dohoda uzavřena do konce roku, a zdůraznil, že ze společné zemědělské politiky nesmí být Francii v příštím víceletém rozpočtu zadrženo jediné euro. Le Penová na síti X reagovala, že Macronův postoj nemá nic společného s obranou francouzských zemědělců a jeho cílem je odradit její hnutí od hájení francouzských zájmů v unijních rozpočtových jednáních.
Předseda Evropské rady António Costa po příjezdu na summit vyzval všechny lídry k otevřené mysli, konstruktivnímu přístupu a smyslu pro kompromis, aby byl rozpočet schválen včas, tedy do konce letošního roku. Samotný rozpočet vyžaduje jednomyslný souhlas, přičemž země jsou rozděleny mezi takzvané šetrné státy, jako jsou Německo, Nizozemsko a Švédsko, které chtějí rozpočet zmenšit a přesunout priority k obraně a konkurenceschopnosti, a sedmnáct zemí jižní, střední a východní Evropy, které odmítají škrty v tradičních politikách.
Související
Politico: Summit EU o rozpočtu vyústil v krizi. Zástupci několika zemí z jednání odešli
Situace v Evropě se dramaticky vyostřila, ukazuje analýza dat od zahájení ruské invaze
EU (Evropská unie) , Friedrich Merz (CDU) , Česká republika , Slovensko
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Politico: Summit EU o rozpočtu vyústil v krizi. Zástupci několika zemí z jednání odešli
před 2 hodinami
Trump pozval Putina do USA. Kongres se bouří, Kreml cestu na Floridu zvažuje
před 3 hodinami
Hlasování v komunálních volbách se bude ve čtyřech obcích opakovat
před 4 hodinami
Lídři EU jednali o finanční podpoře Ukrajiny. Státy Merzův návrh podporují, Česko a Slovensko dělají problémy
před 5 hodinami
Žádné pompézní kulisy, žádné odhalování tabulí. Proč nová Trumpova cla nevyvolala takové pozdvižení, jako dřív?
před 6 hodinami
Zelenskyj se ohradil proti sbližování Trumpa s Putinem: Jako přátelit se s Hitlerem
před 6 hodinami
Větrno a mrazivo. Zimní počasí nám znepříjemní život, platí varování
před 7 hodinami
Situace v Evropě se dramaticky vyostřila, ukazuje analýza dat od zahájení ruské invaze
před 7 hodinami
Havlíčkovo ministerstvo přestalo vymáhat sto milionů od firmy z Penamu
před 7 hodinami
Izrael hrozí vysídlením milionu Palestinců, pokud Hamás dobrovolně neodevzdá zbraně
před 8 hodinami
Novým šéfem Evropské centrální banky bude Pablo Hernández de Cos, vystřídá Christine Lagardeovou
před 9 hodinami
Musk dostal povolení vypustit miliony družic, které budou ve vesmíru budovat datová centra
před 9 hodinami
Sníh přispěl ke stovkám nehod, omezil se i provoz v Ruzyni. Napadlo až 15 cm sněhu
před 10 hodinami
Myanmar poprvé zareagoval na přelomový verdikt ICJ. Části rozhodnutí vyhovět odmítá
před 10 hodinami
Trump v Číně vyzval Putina, aby ukončil vojenskou agresi vůči Evropě
před 11 hodinami
Pavel vyzval k razantnější reakci na ruské průniky: NATO by mělo být připraveno sestřelovat ruské zbraně
před 12 hodinami
Zimní počasí setrvá delší dobu, vyplývá z předpovědi
včera
Zemřel Andy Taylor, kytarista slavné skupiny Duran Duran
včera
Skandál v rodině vévodkyně Meghan. Otec Thomas si vyslechl obvinění
včera
Sněžení je na vrcholu intenzity. Na mnoha místech kolabuje doprava
Očekávání meteorologů se naplnila, značnou část Česka ve čtvrtek zasypal sníh. Výsledkem jsou i komplikace v silniční dopravě, záchranné složky musely řešit desítky nehod. Podle meteorologů na některých místech napadlo do podvečerních hodin až osm centimetrů sněhu.
Zdroj: Jan Hrabě