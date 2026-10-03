Princ Harry je zpátky v Británii. Je to skvělé, svěřil se králův syn

Princ Harry konečně prozradil, jaké má pocity z nečekaného návratu do Velké Británie, kterým společně s manželkou Meghan zaskočili spoustu lidí. Odpověděl tak i na častou otázku, zda už náhodou neuvažuje o dalším stěhování pryč z rodné země.
Harry o svých pocitech překvapivě promluvil pro zámořskou televizi, informovala BBC. Roli nejspíš sehrálo i to, že s britskými novináři nemá zrovna nejlepší vztahy. S vydavateli některých bulvárních deníků dokonce vedl soudní spory.
"Je to skvělé. Je to skvělé být zpátky na britské půdě. Děti jsou šťastné ve škole a já mám šanci se opravdu soustředit na Invictus Games v Birminghamu v příštím roce," řekl mladší syn současného britského krále kanadské televizní stanici CTV.
Podle BBC panuje přesvědčení, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu a jejich děti Archie a Lilibet se usadili v soukromé rezidenci v oblasti Cotswolds v blízkém okolí Londýna. Problém nastal u obou potomků, kteří po pouhých pár dnech museli změnit školu kvůli obavám rodičů o bezpečnost.
Princ Harry a jeho americká manželka Meghan se přestěhovali ze Spojených států amerických zpátky do Velké Británie před několika týdny. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nadále nejsou pracujícími členy královské rodiny.
Harry a Meghan jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států.
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Princ Harry , Meghan Markleová , královská rodina (gbr) , Velká Británie
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Zdroj: Libor Novák