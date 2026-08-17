Počasí aktuálně: Pondělní bouřky budou i velmi silné, varují meteorologové

Meteorologové dnes upřesnili výstrahu před pondělními silnými bouřkami, které mají doprovázet kroupy a přívalové srážky. Beze změny zůstává varování před rizikem vzniku a šíření požárů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V pondělí odpoledne a večer se kromě západu Čech mohou vyskytnout silné bouřky, v jihovýchodní polovině území i velmi silné bouřky doprovázené nárazy větru ojediněle kolem 25 m/s (90 km/h), kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout," uvedli meteorologové.
Velmi silné bouřky hrozí podle výstrahy na Dačicku a Jindřichohradecku v Jihočeském kraji, v okolí České Třebové, Hlinska, Králík, Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Poličky a Svitav v Pardubickém kraji a v celém Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji na Vysočině.
"Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, které zmírnily nedělní srážky, zejména v Čechách a dále zmírní i srážky v pondělí, bude nadále pokračovat vzhledem k předcházejícímu suchému období," dodali meteorologové.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: Libor Novák