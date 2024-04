V Česku padlo druhé pořadí Eurojackpotu. Sázející z Prahy vyhrál téměř 130 milionů korun

Výherce miliardového Eurojackpotu by si měl dát na rozhodnutí, jak naložit s výhrou, hodně času. Shodli se na tom experti, které oslovila ČTK. Důležité bude podle nich srovnat si životní hodnoty, protože takováto výhra obrátí život vzhůru nohama. Poté by se měl poradit s odborníky a získané peníze rozložit do více produktů. Český výherce 1,412 miliardy korun, které vyhrál v evropské loterii Eurojackpot, se o nejvyšší výhru na internetu v historii ČR přihlásil v neděli.