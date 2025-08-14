Letní počasí je nejnáročnější v noci. Meteorologové vysvětlili důvod

Jan Hrabě

14. srpna 2025 7:00

Letní noc
Letní noc Foto: Pixabay

Česko se od včerejška potýká s vlnou veder, která bude pokračovat až do konce pracovního týdne a místy přetrvá až do soboty. Aktuální počasí je přitom pro člověka nejnáročnější v noci. Meteorologové vysvětlili důvod. 

Meteorologové již v úterý, tedy před začátkem aktuální vlny veder, upozornili, že vysoké noční teploty jsou pro lidské tělo paradoxně ještě náročnější, než velmi vysoké denní teploty. Má to své vysvětlení. 

"S večerním ochlazením totiž lidský organismus začíná odpočívat a vyrovnávat tak velmi vysokou teplotní zátěž přes den. V okamžiku, kdy ani během noci teploty příliš neklesají, zatěžuje to lidské tělo obzvlášť. Zejména starší lidé a citliví jedinci hlavně s kardiovaskulárními problémy jsou nejvíce ohroženi," uvedli odborníci na sociální síti X.

Podle předpovědi budou vysoké teploty v Česku panovat přinejmenším do pátku. Tropy vyvrcholí v pátek, kdy může být až 38 stupňů. Na jihovýchodě země se očekávají odpolední maxima o hodnotě kolem 32 stupňů ještě i v sobotu. 

Výhled počasí až do září. Meteorologové už tuší, jak bude na začátku školního roku

