V dalším tuzemském chovu drůbeže se potvrdila ptačí chřipka, informovala Státní veterinární správa v neděli. Nemoc se už podruhé prokázala v jedné konkrétní obci na Vysočině.
Nové ohnisko v Habrech na Havlíčkobrodsku se nachází v komerčním velkochovu společnosti Xaverov a je jen několik set metrů od předchozího ohniska v jiném hospodářství stejné společnosti. I tentokrát nemoc zasáhla chov s produkcí násadových vajec pro líhnutí brojlerových kuřat.
"Soukromý veterinární lékař zajišťující v chovu veterinární péči nahlásil místně příslušné krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě. U žijících kusů byly pozorovány příznaky nákazy," uvedla veterinární správa s tím, že přijala předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy z chovu.
Na místě došlo k odebrání vzorků, které byly zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. V chovu se prokázal výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1. Letos jde o jedenácté ohnisko onemocnění v komerčním chovu. Zbývající drůbež bude v souladu s platnou legislativou utracena.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.
Související
Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů
Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu
ptačí chřipka , Ptactvo , státní veterinární správa , Kraj Vysočina
Aktuálně se děje
před 57 minutami
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
před 2 hodinami
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Aktualizováno před 3 hodinami
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
před 3 hodinami
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
před 4 hodinami
Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo
před 5 hodinami
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
před 6 hodinami
Příměří u jaderné elektrárny v Záporoží. Začaly kritické opravy vedení
před 7 hodinami
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
před 7 hodinami
Francie oplakává Bardotovou. O dojmy se podělil i prezident Macron
před 8 hodinami
Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany
před 10 hodinami
Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem
před 11 hodinami
Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová
před 11 hodinami
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
před 12 hodinami
Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu
před 13 hodinami
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
před 14 hodinami
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
před 15 hodinami
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
včera
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
včera
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
včera
Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti
Ruská federace se s blížícím se čtvrtým rokem plnohodnotné invaze na Ukrajinu potýká s nečekaným vedlejším efektem své válečné politiky. Regiony bohaté na energetické suroviny, které tvoří hospodářskou páteř země, totiž doplácejí na konflikt nejvyššími lidskými i ekonomickými ztrátami. Kreml proměnil odlehlé oblasti v zásobárnu vojáků i peněz, čímž však paradoxně ohrožuje průmyslová odvětví, která Putinovu agresi financují.
Zdroj: Libor Novák