V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. prosince 2025 21:50

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V dalším tuzemském chovu drůbeže se potvrdila ptačí chřipka, informovala Státní veterinární správa v neděli. Nemoc se už podruhé prokázala v jedné konkrétní obci na Vysočině.

Nové ohnisko v Habrech na Havlíčkobrodsku se nachází v komerčním velkochovu společnosti Xaverov a je jen několik set metrů od předchozího ohniska v jiném hospodářství stejné společnosti. I tentokrát nemoc zasáhla chov s produkcí násadových vajec pro líhnutí brojlerových kuřat. 

"Soukromý veterinární lékař zajišťující v chovu veterinární péči nahlásil místně příslušné krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě. U žijících kusů byly pozorovány příznaky nákazy," uvedla veterinární správa s tím, že přijala předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy z chovu.

Na místě došlo k odebrání vzorků, které byly zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. V chovu se prokázal výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1. Letos jde o jedenácté ohnisko onemocnění v komerčním chovu. Zbývající drůbež bude v souladu s platnou legislativou utracena. 

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

26. listopadu 2025 20:07

Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů

