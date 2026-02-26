Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny

Lucie Podzimková

26. února 2026 18:35

Hillary Clintonová
Bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová se ve čtvrtek objeví před panelem Sněmovny reprezentantů, který vyšetřuje zločiny zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informovala o tom BBC

Clintonová a její manžel, bývalý prezident Bill Clinton, dosud odmítali svědčit před panelem s argumentem, že jejich předvolání je politicky motivované. Někdejší šéfka diplomacie tvrdí, že si nepamatuje, že by se kdy setkala s Epstein, anebo s ním dokonce mluvila. 

Trumpova soupeřka z prezidentských voleb v roce 2016 v nedávném rozhovoru pro BBC řekla, že s Epsteinem se nikdy nepotkala. Několikrát ale viděla jeho spolupracovnici Ghislaine Maxwellovou. "Nemáme co skrývat. Opakovaně jsme vyzvali k úplnému zveřejnění těch složek," připomněla Clintonová. 

Clinton má svědčit o den později, tedy v pátek. Někdejší šéf Bílého domu říká, že kontakt s Epsteinem přerušil před dvěma dekádami. Lituje také toho, že byl s finančníkem kdy spojován. Zároveň popřel, že by věděl o zločinech sexuálního delikventa. 

Na styky s Epsteinem doplatil například bývalý britský princ Andrew. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Už dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru. Sám se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala obvinění vůči jeho osobě. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

před 7 minutami

Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

