Ostře sledovaná návštěva se odkládá. Trump kvůli Íránu do Číny zatím nepojede

Libor Novák

19. března 2026 19:43

Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump odkládá svou plánovanou cestu do Číny zhruba o jeden měsíc. Původně se měl se svým protějškem Si Ťin-pchingem setkat na přelomu března a dubna, konkrétně od 31. března do 2. dubna. Jako hlavní důvod tohoto rozhodnutí uvedl nutnost osobního dohledu nad probíhající válkou v Íránu přímo z Washingtonu.

Trump novinářům v Bílém domě vysvětlil, že v době aktivního vojenského konfliktu považuje za nezbytné koordinovat válečné úsilí z hlavního města. Zároveň důrazně odmítl spekulace, že by za odkladem stály diplomatické hry nebo snaha o nátlak na Peking. Prezident zdůraznil, že jeho vztahy s čínským vůdcem zůstávají na velmi dobré úrovni a na budoucí schůzku se stále těší.

Čínské ministerstvo zahraničí ústy mluvčího Lin Ťiena potvrdilo, že obě strany o novém termínu intenzivně jednají. Peking se však striktně ohradil proti jakémukoli spojování odkladu návštěvy se situací v Hormuzském průlivu. Tato strategická vodní cesta je sice pro globální energetiku klíčová, ale čínská strana odmítá, že by bezpečnost plavby v této oblasti měla mít vliv na bilaterální diplomatický kalendář.

Americký ministr financí Scott Bessent v této souvislosti potvrdil, že za rozhodnutím stojí výhradně prezidentovo přání osobně řídit válečné operace. Podle jeho slov by cestování do zahraničí v takto kritické době nebylo optimální. Washington také veřejně deklaroval, že spekulace o spojení návštěvy s bezpečností v průlivu se nezakládají na pravdě.

Válka v Íránu momentálně zastiňuje ostatní priority americké zahraniční politiky, především kvůli narušení dodávek ropy a růstu cen pohonných hmot v USA. Napětí mezi velmocemi navíc prohlubuje fakt, že Čína je hlavním odběratelem íránských energií a americko-izraelské údery v regionu otevřeně kritizuje.

Kromě válečného konfliktu zatěžují vzájemné vztahy i neshody v obchodní oblasti. Americká administrativa nedávno zahájila vyšetřování obchodních praktik několika zemí včetně Číny. Stalo se tak poté, co americký Nejvyšší soud v únoru zrušil Trumpovu klíčovou celní politiku. Obě země se nyní snaží najít novou rovnováhu v systému ekonomických sankcí a investic.

O těchto citlivých tématech jednali zástupci obou vlád v posledních dnech v Paříži. Čínský obchodní zástupce Li Čchen-kang uvedl, že v některých otázkách cel a investičních pravidel bylo dosaženo shody. Čína nicméně vyjádřila „vážné znepokojení“ nad chystaným vyšetřováním ze strany USA a vyzvala Washington k zachování globální hospodářské stability.

Plánovaný summit má navázat na poslední osobní setkání obou státníků z loňského října. I přes současné třenice Donald Trump opakuje, že osobní diplomacie se Si Ťin-pchingem zůstává jednou z jeho priorit. Odklad návštěvy má poskytnout potřebný čas na stabilizaci situace na Blízkém východě, než se americký prezident plně soustředí na jednání s druhou největší ekonomikou světa.

před 4 hodinami

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.
Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Více souvisejících

Donald Trump Čína

Aktuálně se děje

před 35 minutami

před 1 hodinou

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025).

Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

před 4 hodinami

Kuba

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

před 4 hodinami

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

před 5 hodinami

South Pars

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

před 8 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

před 10 hodinami

Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

včera

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

včera

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

Zdroj: David Holub

Další zprávy