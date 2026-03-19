Ostře sledovaná návštěva se odkládá. Trump kvůli Íránu do Číny zatím nepojede

Americký prezident Donald Trump odkládá svou plánovanou cestu do Číny zhruba o jeden měsíc. Původně se měl se svým protějškem Si Ťin-pchingem setkat na přelomu března a dubna, konkrétně od 31. března do 2. dubna. Jako hlavní důvod tohoto rozhodnutí uvedl nutnost osobního dohledu nad probíhající válkou v Íránu přímo z Washingtonu.
Trump novinářům v Bílém domě vysvětlil, že v době aktivního vojenského konfliktu považuje za nezbytné koordinovat válečné úsilí z hlavního města. Zároveň důrazně odmítl spekulace, že by za odkladem stály diplomatické hry nebo snaha o nátlak na Peking. Prezident zdůraznil, že jeho vztahy s čínským vůdcem zůstávají na velmi dobré úrovni a na budoucí schůzku se stále těší.
Čínské ministerstvo zahraničí ústy mluvčího Lin Ťiena potvrdilo, že obě strany o novém termínu intenzivně jednají. Peking se však striktně ohradil proti jakémukoli spojování odkladu návštěvy se situací v Hormuzském průlivu. Tato strategická vodní cesta je sice pro globální energetiku klíčová, ale čínská strana odmítá, že by bezpečnost plavby v této oblasti měla mít vliv na bilaterální diplomatický kalendář.
Americký ministr financí Scott Bessent v této souvislosti potvrdil, že za rozhodnutím stojí výhradně prezidentovo přání osobně řídit válečné operace. Podle jeho slov by cestování do zahraničí v takto kritické době nebylo optimální. Washington také veřejně deklaroval, že spekulace o spojení návštěvy s bezpečností v průlivu se nezakládají na pravdě.
Válka v Íránu momentálně zastiňuje ostatní priority americké zahraniční politiky, především kvůli narušení dodávek ropy a růstu cen pohonných hmot v USA. Napětí mezi velmocemi navíc prohlubuje fakt, že Čína je hlavním odběratelem íránských energií a americko-izraelské údery v regionu otevřeně kritizuje.
Kromě válečného konfliktu zatěžují vzájemné vztahy i neshody v obchodní oblasti. Americká administrativa nedávno zahájila vyšetřování obchodních praktik několika zemí včetně Číny. Stalo se tak poté, co americký Nejvyšší soud v únoru zrušil Trumpovu klíčovou celní politiku. Obě země se nyní snaží najít novou rovnováhu v systému ekonomických sankcí a investic.
O těchto citlivých tématech jednali zástupci obou vlád v posledních dnech v Paříži. Čínský obchodní zástupce Li Čchen-kang uvedl, že v některých otázkách cel a investičních pravidel bylo dosaženo shody. Čína nicméně vyjádřila „vážné znepokojení“ nad chystaným vyšetřováním ze strany USA a vyzvala Washington k zachování globální hospodářské stability.
Plánovaný summit má navázat na poslední osobní setkání obou státníků z loňského října. I přes současné třenice Donald Trump opakuje, že osobní diplomacie se Si Ťin-pchingem zůstává jednou z jeho priorit. Odklad návštěvy má poskytnout potřebný čas na stabilizaci situace na Blízkém východě, než se americký prezident plně soustředí na jednání s druhou největší ekonomikou světa.
To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.
Zdroj: David Holub