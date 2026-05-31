Kriminalisté z České Lípy se od církve dočkali výjimečného ocenění za rychlé objasnění případu krádeže lebky svaté Zdislavy, která se o víkendu vrátila do kostela v Jablonném v Podještědí, odkud byla před více než dvěma týdny odcizena.
Policie oficiálně potvrdila, že předala lebku do rukou církve. Zároveň zmínila neobvyklou formu poděkování, které se jí dostalo. "Za maximální nasazení policistů při jejím vypátrání udělil arcibiskup Stanislav Přibyl českolipskému územnímu odboru čestný titul 'Útvar svaté Zdislavy'," informovali strážci zákona na síti X.
"Vážíme si tohoto mimořádného ocenění," dodala policie, která neobvyklý případ objasnila dříve, než pachatel naplnil svůj plán.
Ke krádeži lebky došlo předminulý týden v úterý. Po dvoudenním pátrání zadrželi českolipští kriminalisté podezřelého muže v Mladé Boleslavi. Dotyčný se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Zásadní informaci se podařilo získat ve čtvrtek vpodvečer, kdy zadržený sdělil, že ji zalil do betonu.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky.
Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě rozhodl o propuštění muže ze zadržení. Lebku se restaurátorům naštěstí podařilo z betonu vyprostit.
Související
Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila
Policie stále vyšetřuje požár v Pardubicích. Zadržela dalšího cizince
Policie ČR , Církev , Liberecký kraj
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Policie má Útvar svaté Zdislavy. Církev ocenila práci kriminalistů z České Lípy
před 1 hodinou
Babiš přiznal, že Česko asi nedá dvě procenta na obranu. Spoléhá na Trumpa
před 2 hodinami
Rakušané potrestali mladíka, který chtěl útočit na koncertech Taylor Swift
před 3 hodinami
Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti
před 4 hodinami
Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové
před 5 hodinami
Benešova vila je nově v rukou Husitského muzea. Naplnila se závěť jeho manželky
před 5 hodinami
Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila
před 6 hodinami
Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží
před 7 hodinami
Babiš nevyloučil Pavlovu účast na summitu NATO. Vláda rozhodne v červnu
před 8 hodinami
Nedělní bouřky mohou být ještě silnější, upozornili meteorologové
včera
Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii
včera
Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce
včera
Policie stále vyšetřuje požár v Pardubicích. Zadržela dalšího cizince
včera
ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích
včera
Opustil nás doktor inženýr. Prezident Pavel reagoval na Hrabětovo úmrtí
včera
Rulík zhodnotil své poslední MS u národního týmu. Je rád za čtvrtfinále
včera
Trumpovo jméno má být odstraněno z názvu Kennedyho centra, rozhodl soud
včera
Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne
včera
Lebka svaté Zdislavy je zpět v Jablonném. Převzal ji arcibiskup Přibyl
včera
Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné
Očekávání meteorologů se mají naplnit. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu varoval před silnými bouřkami, které hrozí dnes a také zítra. Pro víkendové dny zůstává v platnosti i výstraha před požáry.
Zdroj: Jan Hrabě