Policie má Útvar svaté Zdislavy. Církev ocenila práci kriminalistů z České Lípy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. května 2026 15:52

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Kriminalisté z České Lípy se od církve dočkali výjimečného ocenění za rychlé objasnění případu krádeže lebky svaté Zdislavy, která se o víkendu vrátila do kostela v Jablonném v Podještědí, odkud byla před více než dvěma týdny odcizena. 

Policie oficiálně potvrdila, že předala lebku do rukou církve. Zároveň zmínila neobvyklou formu poděkování, které se jí dostalo. "Za maximální nasazení policistů při jejím vypátrání udělil arcibiskup Stanislav Přibyl českolipskému územnímu odboru čestný titul 'Útvar svaté Zdislavy'," informovali strážci zákona na síti X. 

"Vážíme si tohoto mimořádného ocenění," dodala policie, která neobvyklý případ objasnila dříve, než pachatel naplnil svůj plán.

Ke krádeži lebky došlo předminulý týden v úterý. Po dvoudenním pátrání zadrželi českolipští kriminalisté podezřelého muže v Mladé Boleslavi. Dotyčný se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Zásadní informaci se podařilo získat ve čtvrtek vpodvečer, kdy zadržený sdělil, že ji zalil do betonu. 

Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky. 

Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě rozhodl o propuštění muže ze zadržení. Lebku se restaurátorům naštěstí podařilo z betonu vyprostit. 

před 5 hodinami

Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila

Související

Více souvisejících

Policie ČR Církev Liberecký kraj

Aktuálně se děje

před 33 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

včera

Senát ČR

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

včera

včera

Česká televize

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

včera

včera

Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné

Očekávání meteorologů se mají naplnit. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu varoval před silnými bouřkami, které hrozí dnes a také zítra. Pro víkendové dny zůstává v platnosti i výstraha před požáry. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy