Lebka svaté Zdislavy je zpět v Jablonném. Převzal ji arcibiskup Přibyl

Lebka svaté Zdislavy se v sobotu definitivně vrátila do rukou církve a do Jablonného v Podještědí. V tamním kostele, ze kterého byla relikvie v květnu odcizena, dnes uctili památku světice. Bohoslužbu vedl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
Restaurátoři dnes, kdy se v Jablonném v Podještědí koná pouť, předali lebku zpět církvi. Od 11 hodin se v místní bazilice uskutečnila bohoslužba vedená arcibiskupem Přibylem, jenž lebku svaté Zdislavy slavnostně uložil na oltář, kde zůstane do večera. Posléze má být pohřbena.
Ke krádeži lebky došlo předminulý týden v úterý. Po dvoudenním pátrání zadrželi českolipští kriminalisté podezřelého muže v Mladé Boleslavi. Dotyčný se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Zásadní informaci se podařilo získat ve čtvrtek vpodvečer, kdy zadržený sdělil, že ji zalil do betonu.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky.
Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě rozhodl o propuštění muže ze zadržení. Lebku se restaurátorům naštěstí podařilo z betonu vyprostit.
Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.
