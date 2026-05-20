Lebka svaté Zdislavy se příští týden vrátí do kostela, potvrdila policie

Lebka svaté Zdislavy se má do rukou církve vrátit v příštím týdnu, informovala policie. Pro tuto chvíli pokračují práce restaurátorů, kteří mají v okamžiku předání promluvit o své činnosti v ostře sledovaném případu, jehož vyšetřování nadále pokračuje.
"Zachráněnou lebku sv. Zdislavy bychom měli církvi předat 30. května. Téhož dne zřejmě proběhne v Jablonném v Podještědí setkání restaurátorů s médii," uvedla policie ve středu dopoledne na síti X s tím, že informace budou ještě upřesněny s ohledem na další restaurátorské práce.
Policisté již v neděli informovali, že lebku světice se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. "Relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní ji čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její stoprocentní ochranu a ošetření," sdělili strážci zákona o víkendu.
Krádež se stala v úterý. Po dvoudenním pátrání zadrželi českolipští kriminalisté podezřelého muže v Mladé Boleslavi. Dotyčný se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Zásadní informaci se podařilo získat ve čtvrtek vpodvečer, kdy zadržený sdělil, že ji zalil do betonu.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky.
Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě v neděli rozhodl o propuštění muže ze zadržení.
Související
Detaily záchrany lebky svaté Zdislavy. Experti prozradili podrobnosti
Experti úspěšně zachránili lebku svaté Zdislavy, oznámila policie
Zdislava z Lemberka , Církev , Policie ČR , Liberecký kraj
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Poslanci připravují Pavlovi návrhy na vyznamenané. Nechybí exprezident Zeman
Aktualizováno před 21 minutami
MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 0:1. Národní tým se trápí s dalším outsiderem
před 49 minutami
Tragická nehoda v Thajsku stála život Češku. Zemřel i talentovaný filmař
před 1 hodinou
Lebka svaté Zdislavy se příští týden vrátí do kostela, potvrdila policie
před 2 hodinami
Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů
před 2 hodinami
Policie hledá svědky jízdy autobusu, který se v Praze střetl s tramvají
před 3 hodinami
WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku
před 4 hodinami
Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching
před 4 hodinami
V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok
před 5 hodinami
Americký finančák nikdy nesmí zpětně kontrolovat Trumpova daňová přiznání
před 6 hodinami
Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce
před 7 hodinami
Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa
před 8 hodinami
Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA
před 8 hodinami
Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance
před 9 hodinami
CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla
před 11 hodinami
Počasí potěší milovníky léta. Nejtepleji má být o víkendu
včera
Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru
včera
Detaily záchrany lebky svaté Zdislavy. Experti prozradili podrobnosti
včera
Feri si pobyt ve vězení neprodlouží. Soudce vysvětlil své rozhodnutí
včera
Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku
Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?
Zdroj: Lucie Žáková