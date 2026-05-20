MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie. Národní tým nechce opakovat blamáž s outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas můžete v online přenosu sledovat třetinu po třetině na našem webu.
Do sestavy trenéra Radima Rulíka, který se společně s realizačním týmem po turnaji rozloučí s národním týmem, se pro dnešní zápas vrátil obránce Michal Kempný, jenž vynechal vítězný pondělní duel se Švédskem ze zdravotních důvodů. Na soupisce nechybí ani další bek Jan Ščotka, protože nedostal další trest po vyloučení do konce předchozího zápasu. V brance se tentokrát představuje Dominik Pavlát.
Česko - Itálie 0:0
Úvodní sestava Česka: Pavlát - Galvas, Hronek, Kempný, Cibulka, Ticháček, Alscher, Hájek, Ščotka - Červenka, Sedlák, Blümel - Voženílek, Tomášek, Flek - Kubalík, Melovský, Kaut - Beránek, Černoch, Chmelař
V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.
Zdroj: David Holub