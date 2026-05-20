Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů

Libor Novák

20. května 2026 15:55

Evropský parlament ve středu výrazně vystupňoval tlak na slovenskou vládu vedenou Robertem Ficem, když přijal v pořadí již druhou rezoluci týkající se právního státu za necelý měsíc. V novém textu europoslanci otevřeně varují, že Slovensko by v krajním případě mohlo čelit úplnému pozastavení vyplácení evropských fondů. 

Na rozdíl od předchozího usnesení, které se zaměřovalo především na obavy spojené se správou unijních peněz, je nynější kritika mnohem širší. Dokument podrobně rozebírá celkový stav demokracie, nezávislost soudnictví, svobodu médií, postavení nevládních organizací i práva menšin na Slovensku.

Slovenská vládní koalice čelí intenzivní mezinárodní kritice prakticky od svého nástupu k moci v roce 2023. Ficovu kabinetu je vyčítáno oslabování protikorupčních institucí, politické útoky na nezávislá média, neziskový sektor a menšiny, stejně jako kontroverzní reformy trestního zákoníku, veřejnoprávního vysílatele a slovenské ústavy.

Proti těmto krokům se v Evropském parlamentu zvedla silná vlna odporu, která vyvrcholila schválením této nové rezoluce. Pro text hlasovala jasná většina ze pět seti třiceti sedmi přítomných europoslanců, konkrétně jej podpořilo tři sta čtyřicet sedm zákonodárců, zatímco slovenští poslanci hlasovali proti nebo se zdrželi.

Europoslanci v textu naléhavě vyzývají Evropskou komisi, aby důkladně posoudila, zda na Slovensku existuje jasné riziko vážného porušení hodnot Evropské unie podle článku dva smluv o unii. Zároveň Brusel žádají, aby bez váhání využil všechny donucovací nástroje, které má k dispozici, včetně mechanismu podmíněnosti financování právním státem. Právě tento specifický nástroj by mohl v budoucnu vést k zablokování plateb z unijního rozpočtu, pokud Bratislava nepodnikne kroky k nápravě v oblasti demokratických standardů a ochrany evropských financí.

V současné fázi však schválená rezoluce nežádá okamžité finanční sankce, ale pouze vyzývá Evropskou komisi k zahájení úvodní fáze celého mechanismu podmíněnosti. Tento krok by v praxi znamenal formální oznámení obav ze strany Bruselu směrem k Bratislavě, čímž by slovenská strana získala přesně vymezený čas na zavedení nápravných opatření. Celé usnesení sice není pro Evropskou komisi právně závazné, avšak dramaticky zvyšuje politický tlak na unijní exekutivu a dává jí silný mandát pro případné budoucí tvrdé kroky vůči Slovensku.

Text schváleného dokumentu se v mnoha bodech opírá o konkrétní zjištění ze dvou monitorovacích misí Evropského parlamentu, které na Slovensku proběhly v průběhu roku 2025 pod hlavičkou výborů LIBE a CONT. Tyto parlamentní delegace již tehdy dospěly k jednoznačnému závěru, že situace v oblasti právního státu se v zemi nadále zhoršuje. Belgická liberální europoslankyně Sophie Wilmèsová po skončení tehdejších kontrolních cest dokonce otevřeně varovala, že Slovensko se nachází na nebezpečné cestě a hrozí, že se stane dalším Maďarskem.

Zákonodárci, kteří se zmíněných monitorovacích misí osobně účastnili, před středečním hlasováním potvrdili, že od jejich návštěvy nedošlo na slovenské politické scéně k žádnému smysluplnému zlepšení. Předseda výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Zarzalejos proto označil středeční rezoluci za poslední varování slovenské vládě. Ve svém vystoupení zdůraznil, že Evropská unie není pouhým bankomatem na peníze, ale společenstvím založeným na právu a demokracii, což pro každého člena přirozeně přináší také jasné povinnosti.

18. května 2026 13:31

Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU

Debata o brexitu a možném návratu Spojeného království do Evropské unie se vrací do popředí britské politiky v době značné vnitropolitické nestability. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který rezignoval kvůli nedostatku důvěry v premiéra Keira Starmera, o víkendu prohlásil, že odchod z unie byl katastrofální chybou. Podle jeho slov brexit zanechal zemi méně bohatou a s menším vlivem než kdykoli před průmyslovou revolucí. Streeting vyzval k vytvoření nového speciálního vztahu s unií s tím, že budoucnost Británie leží v Evropě a jednoho dne i zpět v evropském bloku.
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.

Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku

Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?

MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

