Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů

Evropský parlament ve středu výrazně vystupňoval tlak na slovenskou vládu vedenou Robertem Ficem, když přijal v pořadí již druhou rezoluci týkající se právního státu za necelý měsíc. V novém textu europoslanci otevřeně varují, že Slovensko by v krajním případě mohlo čelit úplnému pozastavení vyplácení evropských fondů.
Na rozdíl od předchozího usnesení, které se zaměřovalo především na obavy spojené se správou unijních peněz, je nynější kritika mnohem širší. Dokument podrobně rozebírá celkový stav demokracie, nezávislost soudnictví, svobodu médií, postavení nevládních organizací i práva menšin na Slovensku.
Slovenská vládní koalice čelí intenzivní mezinárodní kritice prakticky od svého nástupu k moci v roce 2023. Ficovu kabinetu je vyčítáno oslabování protikorupčních institucí, politické útoky na nezávislá média, neziskový sektor a menšiny, stejně jako kontroverzní reformy trestního zákoníku, veřejnoprávního vysílatele a slovenské ústavy.
Proti těmto krokům se v Evropském parlamentu zvedla silná vlna odporu, která vyvrcholila schválením této nové rezoluce. Pro text hlasovala jasná většina ze pět seti třiceti sedmi přítomných europoslanců, konkrétně jej podpořilo tři sta čtyřicet sedm zákonodárců, zatímco slovenští poslanci hlasovali proti nebo se zdrželi.
Europoslanci v textu naléhavě vyzývají Evropskou komisi, aby důkladně posoudila, zda na Slovensku existuje jasné riziko vážného porušení hodnot Evropské unie podle článku dva smluv o unii. Zároveň Brusel žádají, aby bez váhání využil všechny donucovací nástroje, které má k dispozici, včetně mechanismu podmíněnosti financování právním státem. Právě tento specifický nástroj by mohl v budoucnu vést k zablokování plateb z unijního rozpočtu, pokud Bratislava nepodnikne kroky k nápravě v oblasti demokratických standardů a ochrany evropských financí.
V současné fázi však schválená rezoluce nežádá okamžité finanční sankce, ale pouze vyzývá Evropskou komisi k zahájení úvodní fáze celého mechanismu podmíněnosti. Tento krok by v praxi znamenal formální oznámení obav ze strany Bruselu směrem k Bratislavě, čímž by slovenská strana získala přesně vymezený čas na zavedení nápravných opatření. Celé usnesení sice není pro Evropskou komisi právně závazné, avšak dramaticky zvyšuje politický tlak na unijní exekutivu a dává jí silný mandát pro případné budoucí tvrdé kroky vůči Slovensku.
Text schváleného dokumentu se v mnoha bodech opírá o konkrétní zjištění ze dvou monitorovacích misí Evropského parlamentu, které na Slovensku proběhly v průběhu roku 2025 pod hlavičkou výborů LIBE a CONT. Tyto parlamentní delegace již tehdy dospěly k jednoznačnému závěru, že situace v oblasti právního státu se v zemi nadále zhoršuje. Belgická liberální europoslankyně Sophie Wilmèsová po skončení tehdejších kontrolních cest dokonce otevřeně varovala, že Slovensko se nachází na nebezpečné cestě a hrozí, že se stane dalším Maďarskem.
Zákonodárci, kteří se zmíněných monitorovacích misí osobně účastnili, před středečním hlasováním potvrdili, že od jejich návštěvy nedošlo na slovenské politické scéně k žádnému smysluplnému zlepšení. Předseda výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Zarzalejos proto označil středeční rezoluci za poslední varování slovenské vládě. Ve svém vystoupení zdůraznil, že Evropská unie není pouhým bankomatem na peníze, ale společenstvím založeným na právu a demokracii, což pro každého člena přirozeně přináší také jasné povinnosti.
18. května 2026 13:31
Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko
Související
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi
EU (Evropská unie) , Slovensko , Robert Fico
Aktuálně se děje
před 5 minutami
MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie. Národní tým nechce opakovat blamáž s outsiderem
před 20 minutami
Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů
před 42 minutami
Policie hledá svědky jízdy autobusu, který se v Praze střetl s tramvají
před 1 hodinou
WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku
před 2 hodinami
Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching
před 2 hodinami
V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok
před 3 hodinami
Americký finančák nikdy nesmí zpětně kontrolovat Trumpova daňová přiznání
před 4 hodinami
Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce
před 5 hodinami
Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa
před 6 hodinami
Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA
před 6 hodinami
Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance
před 7 hodinami
CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla
před 9 hodinami
Počasí potěší milovníky léta. Nejtepleji má být o víkendu
včera
Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru
včera
Detaily záchrany lebky svaté Zdislavy. Experti prozradili podrobnosti
včera
Feri si pobyt ve vězení neprodlouží. Soudce vysvětlil své rozhodnutí
včera
Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku
včera
Česká diplomacie tragicky přišla o pracovníka. Zahynul v Chile
včera
Výhled počasí do poloviny června. Jeden problém se má prohlubovat
včera
MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy
V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.
Zdroj: David Holub