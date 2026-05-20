Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Libor Novák

20. května 2026 10:02

Ilustrační foto Foto: Depositphotos

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

Viceprezident JD Vance sice potvrdil zájem Teheránu o nalezení diplomatického řešení, současně však íránské představitele důrazně varoval před existencí americké varianty B. Ta v případě krachu diplomatických rozhovorů počítá s okamžitým obnovením přímých vojenských akcí. Íránské revoluční gardy kontrovaly prohlášením, že proti americko-sionistickému nepříteli dosud nenasadily veškeré své dostupné kapacity. Pokud se bude agrese vůči zemi opakovat, slibují zasadit zdrcující údery na zcela nečekaných místech a uvrhnout protivníka do naprosté zkázy.

Podle íránského ministerstva zahraničí nemá Washington v současné situaci jinou možnost než začít plně respektovat práva Íránu. Teherán se opírá o svou strategickou kontrolu nad klíčovým Hormuzským průlivem, kde kvůli konfliktu dlouhodobě kolabuje mezinárodní námořní doprava. Jisté uvolnění přineslo až středeční ráno, kdy se z gridlocku v průlivu podařilo úspěšně odplout alespoň třem velkým tankerům, které na palubě vezou zhruba osm milionů barelů surové ropy.

Vojenský konflikt, který trvá již osmdesát dva dní, zásadním způsobem proměnil vnitřní politické a mocenské uspořádání v samotném Íránu. Podle vojenského analytika Michaela Clarka byla dosavadní klerikální autokracie, kde hlavní slovo měli náboženští vůdci podporovaní gardami, fakticky nahrazena čistokrevnou vojenskou chuntou. Oficiální státní armáda byla odsunuta na vedlejší kolej a absolutní kontrolu nad chodem celé země převzalo právě radikální vedení Islámských revolučních gard.

Zahraniční think-tank Institute for the Study of War v této souvislosti upozornil, že velení revolučních gard kompletně převzalo také veškerá diplomatická vyjednávání se Spojenými státy. Civilní politici, mezi které patří předseda parlamentu nebo ministr zahraničí, již nemají konečnou pravomoc k uzavření jakékoli finální mírové dohody. Relativně umírněný íránský prezident Masúd Pezeškiján byl v nové mocenské struktuře téměř úplně izolován, i když jeho ministerstvo zahraničí formální roli v rozhovorech stále navenek hraje.

Situaci v íránském vedení komplikuje také skutečnost, že nově jmenovaný nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí se od svého nástupu do úřadu vůbec neobjevil na veřejnosti. Podle dostupných informací je vážně zraněn, což dává gardám ještě volnější ruku k radikálním krokům. Obavy z jejich hybridního působení navíc rostou i v Evropě. Britská Metropolitní policie aktuálně vyšetřuje přímé vazby mezi nedávnými žhářskými útoky v Londýně a organizacemi napojenými na teheránský režim.

V reakci na celkovou eskalaci napětí v oblasti Perského zálivu zahájila Francie společně s Velkou Británií intenzivní přípravy na operace zaměřené na odminování strategických vod v Hormuzském průlivu. Bezpečnostní rizika potvrzuje i pokračující hladovka vězněné britské občanky v íránském žaláři, která se tímto způsobem připojila ke svému manželovi. Atmosféra v regionu zůstává extrémně napjatá a americké velení musí čelit také ostré mezinárodní kritice za své dřívější vojenské operace.

Americký admirál Brad Cooper, který odpovídá za vojenské operace v Íránu, musel v médiích čelit tvrdým dotazům ohledně tragického bombardování školy ve městě Mínáb na začátku války. Cooper striktně odmítl, že by americké síly záměrně cílily na civilní objekty, ačkoli reportéři stanice Sky News přinesli z místa raketového úderu svědectví o více než 150 mrtvých. Podle očitých svědků se na místě odehrály naprosto hororové scény a pozůstalí vnímají současný postoj Spojených států jako zbabělý.

Paralelně s krizí v Íránu dál eskaluje násilí v sousedním Libanonu, kde izraelské válečné letouny provedly masivní noční nálety na město Džibšít a okolí mezinárodní školy v obci Habbúš. Libanonské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že při těchto útocích na jihu země zahynulo nejméně devatenáct lidí. K obnovení intenzivního bombardování ze strany Izraele došlo pouhé dva dny poté, co bylo Spojenými státy pracně vyjednané příměří mezi oběma stranami oficiálně prodlouženo o dalších 45 dní.

Donald Trump přesto veřejně prohlašuje, že se mu podaří celou válku ukončit ve velmi krátkém čase. Jeho optimismus však naráží na neústupnost obou hlavních stran konfliktu, neboť mírové rozhovory v posledních osmačtyřiceti hodinách opět zcela uvízly na mrtvém bodě. Poslední formální kolo vyjednávání pod záštitou USA se uskutečnilo v únoru a od té doby se diplomatický pokrok kvůli neustálému vyměňování ostrých verbálních hrozeb mezi Washingtonem a Teheránem prakticky zastavil.

Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru

Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil odložení plánovaného vojenského úderu na Írán, který se měl uskutečnit v nejbližších hodinách. Důvodem tohoto kroku jsou nová vyjednávání vyvolaná nejnovějším íránským návrhem na definitivní ukončení války na Blízkém východě. Šéf Bílého domu uvedl, že ho o odklad útoku požádali lídři několika zemí Perského zálivu, konkrétně Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Podle něj existuje šance na dosažení dohody, která by byla pro Washington přijatelná a zabránila by Teheránu v získání jaderné zbraně. Trump nicméně nařídil armádním velitelům, aby byli připraveni zahájit rozsáhlý útok na Írán v případě okamžitého rozkazu.
Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

před 55 minutami

Nemocnice Na Bulovce

Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

před 1 hodinou

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching přivítal ve Velké síni lidu s veškerými vojenskými poctami ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremonii doprovázela vojenská hudba hrající státní hymny obou zemí a přítomné děti mávaly ruskými a čínskými vlajkami a provolávaly uvítací hesla. Celá scéna velmi připomínala situaci z minulého týdne, kdy čínská strana organizovala velkolepé přijetí pro šéfa Bílého domu.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

před 3 hodinami

Nuuk

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

král Jindřich VIII.

Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku

Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

včera

Čína, ilustrační fotografie

Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby

Pohraniční město Suej-fen-che, které leží v ekonomicky oslabené průmyslové oblasti na severovýchodě Číny, se stalo mikrokosmem vyvíjejících se obchodních vztahů mezi Pekingem a Moskvou. Od vypuknutí plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a následného prohlášení obou lídrů o partnerství bez hranic se vazby mezi oběma státy výrazně prohloubily. Bilaterální obchod dosahuje rekordních maxim, což vyvolává nevoli západních představitelů, kteří Peking obviňují z poskytování ekonomické záchranné sítě pro Moskvu. Čína však západní sankce odmítá s tím, že neodpovídají mezinárodnímu právu, a trvá na tom, že běžná spolupráce mezi čínskými a ruskými podniky by neměla být omezována.

včera

Ilustrační foto

Svět může zažít nejsilnější El Niño v historii už letos. Letní teploty zřejmě v nadcházejících letech zlámou rekordy

Klimatický fenomén El Niño se v Tichém oceánu formuje výrazně rychleji, než vědci původně předpokládali. Podle nejnovější aktualizace Centra pro předpověď klimatu (CPC), které spadá pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), navíc rapidně rostou šance, že by tento jev mohl do podzimu či zimy dosáhnout historické síly. Meteorologové v této souvislosti podle CNN hovoří o možnosti vzniku vzácného takzvaného super El Niña, přičemž pravděpodobnost, že anomálie dosáhne silné nebo velmi silné intenzity, je aktuálně odhadována na 66 procent.

Aktualizováno včera

včera

WHO

WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.

včera

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje

V konžské provincii Ituri vyvolal návrat eboly vlnu paniky mezi místními obyvateli, kteří se obávají jak samotného šíření nemoci, tak drtivých ekonomických dopadů. K nové epidemii dochází téměř šest let poté, co v tomto regionu skončilo předchozí šíření nákazy. Lidé v hornických městech i větších centrech o hrozbě neustále diskutují ve veřejné dopravě i barech, přičemž situaci dramaticky zhoršuje fakt, že pro aktuální kmen Bundibugyo neexistuje schválená očkovací látka.

včera

Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.

Zdroj: Libor Novák

