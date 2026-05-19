Detaily záchrany lebky svaté Zdislavy. Experti prozradili podrobnosti

Česko v minulém týdnu žilo nevídaným zločinem, kdy se muž zmocnil lebky svaté Zdislavy v kostele v Jablonném v Podještědí. Naštěstí se ho podařilo dopadnout dříve, než stihl dokončit svůj plán. Vzácnou relikvii nyní dávají dohromady restaurátoři.
Policie již v neděli informovala, že lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. "Relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní ji čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její stoprocentní ochranu a ošetření," uvedla na sociální síti X.
Za největší poškození lebky považují odborníci pět uvolněných fragmentů. "Ale existují určité typy lepidel, archeologické povahy, které lze použít. V tom zase tak velký problém není," řekl Miloš Krčmář z Národního památkového ústavu v Liberci podle webu novinky.cz.
Restaurátoři přiznávají, že se s podobným případem zatím nesetkali. "Je to bizarní situace. Je to jiné než pracovat s ostatky z archeologického nálezu vyzvednutými třeba ze země," podotkl Krčmář, který zároveň prozradil, že vyjmutí relikvie z betonu probíhalo kvůli minimalizaci poškození mechanicky a zabralo 16 hodin.
Krádež se stala v úterý. Po dvoudenním pátrání zadrželi českolipští kriminalisté podezřelého muže v Mladé Boleslavi. Dotyčný se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Zásadní informaci se podařilo získat ve čtvrtek vpodvečer, kdy zadržený sdělil, že ji zalil do betonu.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky.
Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě v neděli rozhodl o propuštění muže ze zadržení.
Rusko a Bělorusko v pondělí uskutečnily společné vojenské cvičení zaměřené na nácvik nasazení taktických jaderných zbraní. Podle prohlášení běloruského ministerstva obrany bylo cílem manévrů prověřit připravenost armády k odpalování těchto zbraní z mobilních nebo neplánovaných stanovišť. Běloruský resort obrany zároveň uvedl, že se jednalo o předem plánovanou akci, která nebyla namířena proti žádné konkrétní třetí straně. Ruské ministerstvo obrany tyto společné manévry bezprostředně nepotvrdilo.
Zdroj: Libor Novák