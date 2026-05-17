Experti úspěšně zachránili lebku svaté Zdislavy, oznámila policie

Jan Hrabě

17. května 2026 12:13

Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy.

Policie oznámila v neděli dopoledne skvělou zprávu. Expertům se podařilo zachránit lebku svaté Zdislavy, kterou obviněný muž po úterní krádeži z kostela v Jablonném v Podještědí zalil do betonu. Vzácnou relikvii teď čekají restaurátorské práce. 

"Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní ji čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její stoprocentní ochranu a ošetření," uvedla policie v neděli dopoledne na sociální síti X. 

Policisté již v pátek potvrdili, že o den dříve se českolipským kriminalistům podařilo zadržet muže důvodně podezřelého z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy. Dotyčný se zadržený nebránil. 

"Díky důkladné práci na místě činu a následné prověrce všech dostupných informací získali první poznatky k pohybu muže, který odpovídal osobě v černém oblečení, zachycené bezpečnostní kamerou v bazilice v inkriminovaném čase. Pátrání po jeho totožnosti je pak přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. 

Podezřelý se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Kriminalisté od něj informaci získali až ve čtvrtek vpodvečer. "Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat," sdělila mluvčí. 

Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky. 

Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě v neděli rozhodl o propuštění muže ze zadržení.  

Padlo nečekané rozhodnutí. Soud poprvé řešil případ krádeže lebky svaté Zdislavy

Muž, jehož policisté obvinili z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z kostela v Jablonném v Podještědí, byl propuštěn na svobodu. Českolipský soud rozhodl, že jej do vazby nepošle. Trestní stíhání obviněného muže bude pokračovat i nadále. 

