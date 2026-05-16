Poslední sbohem pro Oskara Petra. Rozloučit se přišli slavní hudebníci

Lucie Podzimková

16. května 2026 20:55

Oskar Petr (autor fotografie: Harold) Foto: Wikimedia Commons

Hudebníci se v tomto týdnu rozloučili s geniálním hitmakerem Oskarem Petrem, autorem slavných písniček z repertoáru Lucie, Davida Kollera či Anety Langerové. Petr zemřel na konci dubna, bylo mu 73 let. 

Poslední rozloučení proběhlo v úterý od 13 hodin ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze a potvrdilo se, že účast osobností z tuzemské hudební scény bude značná. Rozloučit se přišli David Koller, Robert Kodym, Petr Janda, Kamil Střihavka či Ondřej Hejma. Někteří na zesnulého i krátce zavzpomínali.

Například Hejma označil Petra za génia. "Nechal tu po sobě krásnou muziku a texty. Navíc to byl skvělý kamarád," uvedl zpěvák Střihavka pro web iDnes.cz. Koller zavzpomínal na to, jak přišel k hitu Chci zas v tobě spát, který hitmaker neměl komu předat. "Pak mi ji věnoval. Myslím, že se potkala s pochopením, protože si ji zpívá už několikátá generace," sdělil. 

Petr se jako hudebník proslavil působením ve folk-rockové skupině Marsyas a také v kapele Jazz Q pianisty Martina Kratochvíla. Výrazně se prosadil také jako autor pro jiné interprety, podílel se například na hitu Hříšná těla, křídla motýlí, který se objevil na debutovém albu první vítězky SuperStar Anety Langerové.

Zásadní pak byla jeho spolupráce s jednou z nejpopulárnějších českých porevolučních kapel Lucií, respektive jejím frontmanem Davidem Kollerem. Pro sólovou desku Kollera napsal píseň Chci zas v tobě spát, kterou následně měla v repertoáru i již zmíněná kapela. Přímo pro Lucii pak vznikla skladba Medvídek z desky Větší než malé množství lásky, která získala Cenu Anděl.

Petr skládal také filmovou hudbu. Za zmínku stojí zejména spolupráce na filmu Účastníci zájezdu, který režisér Jiří Vejdělek natočil podle předlohy od spisovatele Michala Viewegha.

