Poslední sbohem pro Oskara Petra. Rozloučit se přišli slavní hudebníci

Hudebníci se v tomto týdnu rozloučili s geniálním hitmakerem Oskarem Petrem, autorem slavných písniček z repertoáru Lucie, Davida Kollera či Anety Langerové. Petr zemřel na konci dubna, bylo mu 73 let.
Poslední rozloučení proběhlo v úterý od 13 hodin ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze a potvrdilo se, že účast osobností z tuzemské hudební scény bude značná. Rozloučit se přišli David Koller, Robert Kodym, Petr Janda, Kamil Střihavka či Ondřej Hejma. Někteří na zesnulého i krátce zavzpomínali.
Například Hejma označil Petra za génia. "Nechal tu po sobě krásnou muziku a texty. Navíc to byl skvělý kamarád," uvedl zpěvák Střihavka pro web iDnes.cz. Koller zavzpomínal na to, jak přišel k hitu Chci zas v tobě spát, který hitmaker neměl komu předat. "Pak mi ji věnoval. Myslím, že se potkala s pochopením, protože si ji zpívá už několikátá generace," sdělil.
Petr se jako hudebník proslavil působením ve folk-rockové skupině Marsyas a také v kapele Jazz Q pianisty Martina Kratochvíla. Výrazně se prosadil také jako autor pro jiné interprety, podílel se například na hitu Hříšná těla, křídla motýlí, který se objevil na debutovém albu první vítězky SuperStar Anety Langerové.
Zásadní pak byla jeho spolupráce s jednou z nejpopulárnějších českých porevolučních kapel Lucií, respektive jejím frontmanem Davidem Kollerem. Pro sólovou desku Kollera napsal píseň Chci zas v tobě spát, kterou následně měla v repertoáru i již zmíněná kapela. Přímo pro Lucii pak vznikla skladba Medvídek z desky Větší než malé množství lásky, která získala Cenu Anděl.
Petr skládal také filmovou hudbu. Za zmínku stojí zejména spolupráce na filmu Účastníci zájezdu, který režisér Jiří Vejdělek natočil podle předlohy od spisovatele Michala Viewegha.
Související
Rozloučení s hitmakerem Oskarem Petrem proběhne v úterý, oznámila rodina
Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 31 minutami
MS v hokeji ONLINE: Slovinsko vs. Česko 1:0. Národní tým prohrává v druhém duelu
před 32 minutami
Poslední sbohem pro Oskara Petra. Rozloučit se přišli slavní hudebníci
před 1 hodinou
Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku
před 2 hodinami
Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu
před 3 hodinami
Zloděj lebky svaté Zdislavy dal soudu slib. Relikvii vnímal jako reklamní poutač
před 3 hodinami
Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií
před 4 hodinami
Smutní i Karel III. Na královské jezdecké show zemřel voják
před 5 hodinami
Záchytka jako český vynález. První protialkoholní stanice se otevřela před 75 lety
před 5 hodinami
Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy
před 6 hodinami
Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát
před 7 hodinami
Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou
před 7 hodinami
Padlo nečekané rozhodnutí. Soud poprvé řešil případ krádeže lebky svaté Zdislavy
před 8 hodinami
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc
před 9 hodinami
Američané zlikvidovali teroristu z Islámského státu. Byl prý druhý nejmocnější
před 10 hodinami
Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku
před 10 hodinami
Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku
před 11 hodinami
Trump varoval Tchaj-wan. Problém s Čínou může nastat jednoduše
před 12 hodinami
Záchrana lebky svaté Zdislavy. Experti věří ve šťastný konec příběhu
před 13 hodinami
Dvacet let stačí. Trump stanovil novou podmínku pro mír s Íránem
před 14 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty
Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.
Zdroj: Libor Novák