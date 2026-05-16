Záchrana lebky svaté Zdislavy. Experti věří ve šťastný konec příběhu

Ani policii samozřejmě neskončila práce na případu krádeže lebky svaté Zdislavy, ale ta se ocitá v rukou restaurátorů, kteří se ji pokusí zachránit. Odborníci věří, že se mimořádně cennou relikvii podaří z betonu, do kterého ji zloděj zalil, vyprostit.
"Beton tam nepůsobil dlouhou dobu, takže si myslím, že se to určitě podaří zachránit," uvedla profesorka stavební fakulty ČVUT v Praze Milena Pavlíková pro ČT. Odbornice se domnívá, že pachatel nepoužil nejkvalitnější možný beton, což je dobrá zpráva. "Kdybyste použil dnešní betony, ze kterých se staví mrakodrapy, tak to bych si zoufala a řekla, že s tím nic neudělají," podotkla.
Experti zároveň zdůrazňují, že žádné pokusy s lebkami a betonem ale nikdy neproběhly. "Lze předpokládat, že nějakým způsobem to tu kostní tkáň poškodí, ale do jaké míry záleží zase na individuálním stavu ostatků a na kvalitě betonu," řekl antropolog Jan Cvrček z Národního muzea.
Policisté v pátek potvrdili, že o den dříve se českolipským kriminalistům podařilo zadržet muže důvodně podezřelého z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy. Dotyčný se zadržený nebránil.
"Díky důkladné práci na místě činu a následné prověrce všech dostupných informací získali první poznatky k pohybu muže, který odpovídal osobě v černém oblečení, zachycené bezpečnostní kamerou v bazilice v inkriminovaném čase. Pátrání po jeho totožnosti je pak přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podezřelý se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Kriminalisté od něj informaci získali až ve čtvrtek vpodvečer. "Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat," sdělila mluvčí.
"Relevantnost jeho vyjádření jsme ještě včera ověřili nedestruktivním průzkumem za využití speciální techniky, který přítomnost lebky v masivu betonu potvrdil. Lebka je tedy od včerejšího večera v naší moci a restaurátoři nyní budou usilovat o její vyjmutí z betonového sevření," podotkla Baláková.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, dnes měla relikvie skončit na dně řeky.
Podezřelý je momentálně v policejní cele v České Lípě. Bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci. Muži hrozí až osm let za mřížemi. Soud by nejpozději o víkendu měl rozhodnout o vazbě.
Zdroj: Libor Novák