Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie dnes zveřejnila video, které zachycuje útěk muže podezřelého z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z kostela v Jablonném v Podještědí. Obrátila se také na další svědky, konkrétně na řidiče, kteří by mohli poskytnout záznamy z palubních kamer. Vyšetřování případu pokračuje.
Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery, která zachytila útěk zloděje s relikvií z baziliky. Zároveň prozradila, jak pokračuje vyšetřování případu. O spolupráci byli požádání policisté ze zahraničí, relikvie má být také zařazena do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem.
"Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky během úterý a zejména v podvečer do 18 hodin," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Událost byla kvalifikována jako krádež. "Jisté je, že má odcizená relikvie duchovní a historickou hodnotu, která se nedá vyjádřit penězi, nicméně si pro potřeby trestního řízení k vyčíslení vzniklé škody vyžádáme odborný znalecký posudek," sdělila dříve Baláková.
Policie přijala oznámení o krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí v úterý po 18. hodině, tedy krátce poté, co byl skutek spáchán. Neznámý pachatel v černém oblečení a bílých botách rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl.
Zdislava z Lemberka, šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů, žila ve 13. století. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze a také Libereckého kraje.
Související
Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
krimi , krádeže , Zdislava z Lemberka , Policie ČR , Liberecký kraj
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
před 1 hodinou
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
před 1 hodinou
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
před 2 hodinami
Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu
před 3 hodinami
Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky
před 4 hodinami
Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud
před 5 hodinami
Trump jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět
před 6 hodinami
Lotyšská premiérka po incidentu s ukrajinskými drony rezignovala
před 6 hodinami
Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili
před 7 hodinami
Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely
před 8 hodinami
Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa
před 10 hodinami
Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat
včera
Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití
včera
EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+
včera
Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany
včera
Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat
včera
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
včera
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
včera
Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů
včera
Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty
Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.
Zdroj: Libor Novák