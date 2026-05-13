Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Prezidenti dvou největších světových ekonomik, Donald Trump a Si Ťin-pching, se tento týden setkávají v Pekingu na ostře sledovaném summitu, který má potenciál překreslit mapu globálního obchodu i geopolitické rivality. Pro Donalda Trumpa jde o první návštěvu Číny od roku 2017, ovšem kulisy jednání jsou tentokrát dramaticky odlišné. Zatímco tehdy byl Trump vnímán jako neviditelný nováček, dnes stojí proti lídrovi, který upevnil svou moc natolik, že překonal oficiální limity funkčních období.
Hlavním tématem, které vrhá stín na celou návštěvu, je probíhající válka USA s Íránem. Trump původně cestu odkládal v naději, že konflikt skončí během několika týdnů, ale nyní – ve třetím měsíci bojů – přiznává, že situace je kritická. Od svého protějšku očekává tlak na Teherán, aby došlo k otevření strategického Hormuzského průlivu a uklidnění energetické krize, která sužuje celý svět.
Čína se však nachází v mnohem silnější pozici než před deseti lety. Od první vlny obchodních válek za minulé Trumpovy administrativy Peking masivně investoval do vlastní soběstačnosti a vyrostl v technologickou velmoc v oblasti umělé inteligence, robotiky a zelené energie. Čínské vedení vnímá americké zapojení do války s Íránem a blížící se volby v USA jako příležitost k prosazení vlastních cílů.
Jedním z nejcitlivějších bodů jednání bude otázka Tchaj-wanu. Trump naznačil, že očekává, že Si Ťin-pching toto téma otevře s cílem vyjednat snížení amerických dodávek zbraní na ostrov. Američtí představitelé se obávají, že by čínský prezident mohl využít americkou potřebu ukončit válku na Blízkém východě jako páku právě v otázce suverenity Tchaj-wanu.
Obchodní agenda však nezůstává stranou. Součástí americké delegace jsou i špičky byznysu, jako Tim Cook z Apple nebo Elon Musk, který se stal blízkým spojencem Trumpovy administrativy. Očekává se, že prezidenti oznámí řadu dohod v oblasti letectví, zemědělství a energetiky. Trump chce americkým voličům přivézt hmatatelné výsledky v podobě velkých čínských nákupů letadel Boeing a zemědělských produktů.
Kromě tvrdého vyjednávání čeká Trumpa i jím oblíbená státní pompéznost. Program zahrnuje prohlídku Chrámu nebes a velkolepý státní banket. Americký prezident rovněž přislíbil, že otevře otázky lidských práv, konkrétně osud vězněného mediálního magnáta Jimmyho Laie z Hongkongu a pastora Ezry Jina.
Výsledek tohoto dvoudenního setkání bude mít dalekosáhlé důsledky nejen pro vztahy mezi USA a Čínou, ale pro celý mezinárodní systém. Zatímco Trump sází na osobní chemii a transakční přístup k diplomacii, Čína věří, že její schopnost přestát dřívější americké sankce jí dává výhodu, díky které se stává na Americe stále méně závislou, a to i v těch nejvyspělejších technologiích.
Související
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat
před 2 hodinami
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
před 3 hodinami
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
před 4 hodinami
Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů
před 5 hodinami
Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty
před 6 hodinami
Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá
před 7 hodinami
Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup
před 8 hodinami
Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste
před 9 hodinami
Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny
před 9 hodinami
Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu
před 10 hodinami
Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině
před 11 hodinami
Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost
před 12 hodinami
Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší
včera
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
včera
Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl
včera
Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích
včera
Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení
včera
Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?
včera
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
včera
Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat
Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.
Zdroj: Libor Novák