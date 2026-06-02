Počet obětí masivního ruského útoku vystoupal na 21. Mezi mrtvými jsou děti

Masivní vlna ruských raketových a dronových útoků zasáhla ukrajinská města a vyžádala si nejméně 21 lidských životů. Mezi oběťmi jsou i dvě děti. Tento rozsáhlý vzdušný úder, který zasáhl civilní infrastrukturu i energetická zařízení po celé zemi, představuje jeden z největších útoků posledních měsíců a zanechal za sebou více než stovku zraněných.
Nejvíce obětí hlásí středoukrajinské město Dnipro, kde záchranáři z trosek zasaženého obytného domu vyprostili těla osmitletého chlapce a tří žen. Celkem zde podle regionálních představitelů zahynulo 15 lidí. Útok část této budovy zcela zdemoloval a podle starosty Dnipra Boryse Filatova ruská armáda v zastavěných oblastech záměrně použila kazetovou munici, aby způsobila co největší ztráty mezi civilisty.
V hlavním městě Kyjevě zahynulo v důsledku ostřelování šest lidí. Starosta Vitalij Kličko uvedl, že střely zasáhly čtyřiadvacetipodlažní i devítipodlažní obytný dům, což vedlo k částečnému zřícení konstrukcí a požárům. Úlomky raket a dronů padaly také v blízkosti mateřských škol a způsobily požáry aut či čerpací stanice. V metropoli byly hlášeny rozsáhlé výpadky dodávek elektrické energie, přičemž tisíce obyvatel hledaly od brzkých ranních hodin úkryt ve stanicích metra.
Podle vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského odpálilo Rusko během noci celkem 73 střel různých typů, včetně balistických, křižujících a protilodních střel, a nasadilo 656 útočných dronů. Zelenskyj v reakci na devastaci naléhavě požádal Spojené státy o dodání raket pro obranné systémy Patriot. Těchto interceptorů je v současnosti nedostatek, což umocňuje i konflikt USA a Izraele proti Íránu. Situaci komplikuje také fakt, že americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do úřadu zastavil přímé dodávky na Ukrajinu, takže evropští spojenci musí tyto zbraně od USA nejprve kupovat.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že údery byly odvetou za předchozí ukrajinské útoky, a prohlásilo, že všech stanovených cílů bylo dosaženo. Kreml ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova potvrdil, že jde o pokračování systematických úderů na vojenskou infrastrukturu. Moskva je avizovala koncem května poté, co obvinila Kyjev z útoku na studentskou kolej v okupované části východní Ukrajiny, při kterém zahynulo 21 lidí. Ukrajinská armáda tehdy uvedla, že zasáhla ruskou vojenskou jednotku.
Kromě Kyjeva a Dnipra hlásí škody na civilní a energetické infrastruktuře také Charkov na severovýchodě země, kde bylo zraněno deset lidí včetně jednoho dítěte. Zasažen byl rovněž průmyslový objekt v Záporoží na jihu. Na ruské straně byl v pondělí večer hlášen jeden mrtvý v Kurské oblasti po útoku ukrajinského dronu a požár v ropné rafinérii v Krasnodaru, což následně potvrdila i ukrajinská armáda.
Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta
Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.
