Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých

Ruská armáda v brzkých ranních hodinách podnikla rozsáhlý a smrtonosný útok na ukrajinské hlavní město. Podle místních úřadů byly při tomto masivním úderu, který byl součástí širší ofenzívy proti cílům po celé Ukrajině, vážně poškozeny obytné domy. Noční agrese si vyžádala nejméně deset lidských životů, přičemž čtyři oběti jsou hlášeny z Kyjeva a dalších šest z centrálně položeného města Dnipro. Vedle toho ukrajinští představitelé evidují více než stovku zraněných obyvatel.
Na Kyjev směřovaly kombinované údery raket a bezpilotních letounů, které zasáhly několik rezidenčních i komerčních budov. Na mnoha místech vypukly požáry a shořely zaparkované automobily. Útoky pokračovaly i během dopoledne, kdy úřady vydaly varování před hrozbou balistických raket a přímo z centra města byly hlášeny další slyšitelné exploze. Kyjevský starosta Vitalij Kličko označil celou operaci za masivní nepřátelský útok.
Velké obavy panují o osud lidí, kteří pravděpodobně zůstali uvězněni pod troskami vícepodlažního obytného domu v Podilské čtvrti. Tato budova se částečně zřítila poté, co ji zasáhl dvojitý ruský úder. Šéf kyjevské městské vojenské správy Týmur Tkačenko na platformě Telegram potvrdil, že podle předběžných informací se pod sutinami stále nacházejí osoby. Záchranáři na místě likvidují požáry zničených domů s kompletně vyraženými okny a fasádami.
Gubernátor Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk uvedl, že nepřítel po celou noční dobu útočil na region za pomoci dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket. Jen v samotném hlavním městě utrpělo zranění nejméně 58 lidí, včetně tří dětí. Údery navíc způsobily rozsáhlé výpadky elektrického proudu a vyhnaly obyvatele do krytů. V Ševčenkovské čtvrti zasáhla střela čtyřiadvacetipodlažní obytný dům a v Podilu dopadající trosky zapálily střechu devítipodlažní budovy, přičemž poškozeno bylo i zdravotnické zařízení nebo areál mateřské školy.
Ruská agrese zasáhla také další ukrajinská města, přičemž v Dnipru bylo zraněno 36 lidí a v Charkově utrpělo zranění 14 osob, včetně jednoho dítěte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom již v pondělí večer varoval občany, že podle zpravodajských informací Moskva připravuje masivní úder. Toto varování přišlo v reakci na dřívější prohlášení Ruska, které oznámilo zahájení systematických útoků na vojenská zařízení v ukrajinské metropoli.
Ruské ministerstvo zahraničních věcí předtím rovněž vyzvalo cizí státní příslušníky, včetně zaměstnanců diplomatických misí a mezinárodních organizací, aby Kyjev co nejdříve opustili. Současná vlna ruských útoků přichází v době, kdy Ukrajina zintenzivnila své vlastní operace zaměřené na ruskou ropnou infrastrukturu. Zelenskyj ve svém pondělním projevu zmínil, že ukrajinské jednotky od začátku roku zasáhly patnáct ruských rafinérií, čímž vyřadily z provozu 40 % hlavní kapacity Ruska na zpracování ropy, což však stanice CNN nemůže nezávisle ověřit.
Zelenskyj: Ukrajina naléhavě potřebuje protiraketové střely z USA
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin
Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.
Zdroj: Libor Novák