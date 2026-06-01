Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.
Boje mezi Izraelem a Hizballáhem se nezastavily ani po dubnové dohodě. Izraelské útoky od té doby připravily v Libanonu o život více než 800 lidí, zatímco Hizballáh cílil na izraelské vojáky na jihu země a v posledních dnech odpaloval rakety na severní Izrael. Přestože se původně předpokládalo, že příměří zaručí Bejrútu bezpečí, Izrael zasáhl jižní předměstí hlavního města již dvakrát. Bezprostředně po Netanjahuově prohlášení začaly z oblasti odjíždět tisíce obyvatel, přičemž kvůli izraelskému bombardování na jihu země a v údolí Bikáa musel své domovy opustit už více než milion lidí.
Izraelská armáda navíc o víkendu obsadila středověký hrad Beaufort na jihu Libanonu, což je nejhlubší průnik na libanonské území od ukončení osmnáctileté okupace v roce 2000. Izraelské síly rovněž silně bombardovaly město Týros, kde srovnaly se zemí celé budovy. Netanjahu prohlásil, že jeho cílem je upevnit a rozšířit pozice v místech, která dříve ovládal Hizballáh, a označil dobytí hradu za dramatický posun v tažení. Křižácká pevnost ze 12. století, která dříve sloužila Izraelcům jako základna, nabízí strategický výhled na Libanon i severní Izrael, ačkoliv někteří experti zpochybňují její skutečný vojenský význam a vidí v tom spíše propagandistický úspěch.
Hizballáh na situaci reagoval oznámením o útocích na izraelské vojáky u hradu Beaufort. Poslanec hnutí Hasan Fadlalláh obvinil libanonskou vládu z eskalace a uvedl, že se tím potvrdilo selhání cesty přímých vyjednávání. Libanonský premiér Naváf Salám již dříve obvinil Izrael z provádění politiky totální destrukce měst a vesnic. Od březnového vypuknutí konfliktu, který začal raketovými útoky Hizballáhu v odvetě za americko-izraelské usmrcení íránského nejvyššího vůdce, zahynulo v Libanonu přes 3 300 lidí. Akce Hizballáhu od 2. března naopak stály život dva civilisty v Izraeli a více než dvacet vojáků na jihu Libanonu.
Evropští lídři postup Izraele odsoudili. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k ukončení bojů s tím, že současnou eskalaci na jihu Libanonu nic neomlouvá, a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot kvůli situaci požádal o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. K odsouzení operace a výzvě k respektování příměří se připojili také ministři zahraničí Velké Británie a Německa.
Vztahy a rozhovory mezi vysokými představiteli Izraele a Libanonu sice začaly v dubnu ve Washingtonu, což bylo první setkání po více než třech dekádách, Hizballáh se jich však neúčastní a jejich výsledky odmítá předem uznat. Současný izraelský postup navíc komplikuje snahy o dosažení trvalé mírové dohody mezi USA a Íránem. Teherán totiž trvá na tom, že jakákoli dohoda o prodloužení příměří s Washingtonem a obnovení plavby v Hormuzském průlivu musí obsahovat také konec bojů v Libanonu. Podle pozorovatelů se proto Izrael snaží způsobit Hizballáhu co největší škody dříve, než případná dohoda jeho ofenzívu zastaví.
