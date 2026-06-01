Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Libor Novák

1. června 2026 13:39

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

Boje mezi Izraelem a Hizballáhem se nezastavily ani po dubnové dohodě. Izraelské útoky od té doby připravily v Libanonu o život více než 800 lidí, zatímco Hizballáh cílil na izraelské vojáky na jihu země a v posledních dnech odpaloval rakety na severní Izrael. Přestože se původně předpokládalo, že příměří zaručí Bejrútu bezpečí, Izrael zasáhl jižní předměstí hlavního města již dvakrát. Bezprostředně po Netanjahuově prohlášení začaly z oblasti odjíždět tisíce obyvatel, přičemž kvůli izraelskému bombardování na jihu země a v údolí Bikáa musel své domovy opustit už více než milion lidí.

Izraelská armáda navíc o víkendu obsadila středověký hrad Beaufort na jihu Libanonu, což je nejhlubší průnik na libanonské území od ukončení osmnáctileté okupace v roce 2000. Izraelské síly rovněž silně bombardovaly město Týros, kde srovnaly se zemí celé budovy. Netanjahu prohlásil, že jeho cílem je upevnit a rozšířit pozice v místech, která dříve ovládal Hizballáh, a označil dobytí hradu za dramatický posun v tažení. Křižácká pevnost ze 12. století, která dříve sloužila Izraelcům jako základna, nabízí strategický výhled na Libanon i severní Izrael, ačkoliv někteří experti zpochybňují její skutečný vojenský význam a vidí v tom spíše propagandistický úspěch.

Hizballáh na situaci reagoval oznámením o útocích na izraelské vojáky u hradu Beaufort. Poslanec hnutí Hasan Fadlalláh obvinil libanonskou vládu z eskalace a uvedl, že se tím potvrdilo selhání cesty přímých vyjednávání. Libanonský premiér Naváf Salám již dříve obvinil Izrael z provádění politiky totální destrukce měst a vesnic. Od březnového vypuknutí konfliktu, který začal raketovými útoky Hizballáhu v odvetě za americko-izraelské usmrcení íránského nejvyššího vůdce, zahynulo v Libanonu přes 3 300 lidí. Akce Hizballáhu od 2. března naopak stály život dva civilisty v Izraeli a více než dvacet vojáků na jihu Libanonu.

Evropští lídři postup Izraele odsoudili. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k ukončení bojů s tím, že současnou eskalaci na jihu Libanonu nic neomlouvá, a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot kvůli situaci požádal o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. K odsouzení operace a výzvě k respektování příměří se připojili také ministři zahraničí Velké Británie a Německa.

Vztahy a rozhovory mezi vysokými představiteli Izraele a Libanonu sice začaly v dubnu ve Washingtonu, což bylo první setkání po více než třech dekádách, Hizballáh se jich však neúčastní a jejich výsledky odmítá předem uznat. Současný izraelský postup navíc komplikuje snahy o dosažení trvalé mírové dohody mezi USA a Íránem. Teherán totiž trvá na tom, že jakákoli dohoda o prodloužení příměří s Washingtonem a obnovení plavby v Hormuzském průlivu musí obsahovat také konec bojů v Libanonu. Podle pozorovatelů se proto Izrael snaží způsobit Hizballáhu co největší škody dříve, než případná dohoda jeho ofenzívu zastaví.

Írán od začátku války zasáhl víc vojenských objektů, než USA dosud přiznávaly

Benjamin Netanjahu

Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.
Donald Trump

Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila

Tragicky skončil případ sobotního napadení ženy v Havířově. Muž tam zaútočil na sousedku a způsobil jí smrtelná zranění. Policie ho zadržela, případ vyšetřují krajští kriminalisté. 

