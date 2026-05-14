Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.
Ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů však tvrzení o návštěvě izraelského premiéra rezolutně odmítlo. Oficiální zástupci země označili zprávy za nepodložené a popřeli, že by k takové cestě na jejich území došlo. Tento rozpor v oficiálních vyjádřeních přichází v době, kdy se spojenectví mezi oběma státy v oblasti bezpečnosti a vojenství podle dostupných informací dynamicky prohlubuje.
Podle zpráv agentury Reuters a listu Wall Street Journal navštívil Spojené arabské emiráty během konfliktu s Íránem nejméně dvakrát také ředitel Mossadu David Barnea. Jeho mise měly sloužit především ke koordinaci vojenských aktivit. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee navíc prozradil, že Izrael sdílí s emiráty svůj systém protivzdušné obrany. Během války měly být do země vyslány baterie systému Iron Dome spolu se specialisty na jejich obsluhu.
Vztahy mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty se začaly normalizovat v roce 2020 v rámci takzvaných Abrahámovských dohod. Emiráty v tomto procesu zašly mnohem dále než ostatní signatáři a vybudovaly s Izraelem faktické spojenectví. Tato spolupráce je patrná i v jejich snaze o nezávislou zahraniční politiku, což potvrdil i nedávný odchod SAE z ropného kartelu OPEC, který oslabil vliv Saúdské Arábie na trzích.
Zároveň se objevují informace o tom, že Spojené arabské emiráty podnikly vlastní tajné údery proti Íránu. Na začátku dubna mělo dojít k útoku na rafinerii na ostrově Laván jako odvetu za íránské útoky na emirátská ropná zařízení. Tato eskalace hrozí zatažením dalších států Perského zálivu do přímého válečného konfliktu, který už nyní výrazně ovlivňuje stabilitu celého regionu.
Obě země udržují velmi úzké vazby na administrativu Donalda Trumpa, což jejich partnerství v době války s Íránem dále posiluje. Čelí však také mezinárodní kritice a vyšetřování kvůli údajným válečným zločinům. Izrael se potýká s obviněními v souvislosti s operacemi v Gaze, zatímco SAE jsou spojovány s financováním jednotek RSF v Súdánu, které se dopouštějí masivních zvěrstev.
Izraelský premiér Netanjahu se v současnosti nachází v obtížné právní situaci, neboť Mezinárodní trestní soud na něj vydal zatykač. Stejnému opatření čelí i bývalý ministr obrany Joav Galant. Tato skutečnost komplikuje oficiální diplomatické styky a může být jedním z důvodů, proč jsou podobné zahraniční cesty udržovány v přísném utajení nebo jsou hostitelskou zemí oficiálně popírány.
Budoucnost tohoto spojenectví je úzce spjata s politickým vývojem ve Washingtonu, na kterém jsou oba státy do značné míry závislé. Jakákoliv změna kurzu americké zahraniční politiky by mohla jejich strategickou pozici oslabit. Prozatím se však zdá, že vojenská a zpravodajská spolupráce mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty nadále sílí i přes oficiální diplomatické popírání.
Zdroj: Libor Novák