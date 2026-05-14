Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Libor Novák

14. května 2026 9:17

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.

Ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů však tvrzení o návštěvě izraelského premiéra rezolutně odmítlo. Oficiální zástupci země označili zprávy za nepodložené a popřeli, že by k takové cestě na jejich území došlo. Tento rozpor v oficiálních vyjádřeních přichází v době, kdy se spojenectví mezi oběma státy v oblasti bezpečnosti a vojenství podle dostupných informací dynamicky prohlubuje.

Podle zpráv agentury Reuters a listu Wall Street Journal navštívil Spojené arabské emiráty během konfliktu s Íránem nejméně dvakrát také ředitel Mossadu David Barnea. Jeho mise měly sloužit především ke koordinaci vojenských aktivit. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee navíc prozradil, že Izrael sdílí s emiráty svůj systém protivzdušné obrany. Během války měly být do země vyslány baterie systému Iron Dome spolu se specialisty na jejich obsluhu.

Vztahy mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty se začaly normalizovat v roce 2020 v rámci takzvaných Abrahámovských dohod. Emiráty v tomto procesu zašly mnohem dále než ostatní signatáři a vybudovaly s Izraelem faktické spojenectví. Tato spolupráce je patrná i v jejich snaze o nezávislou zahraniční politiku, což potvrdil i nedávný odchod SAE z ropného kartelu OPEC, který oslabil vliv Saúdské Arábie na trzích.

Zároveň se objevují informace o tom, že Spojené arabské emiráty podnikly vlastní tajné údery proti Íránu. Na začátku dubna mělo dojít k útoku na rafinerii na ostrově Laván jako odvetu za íránské útoky na emirátská ropná zařízení. Tato eskalace hrozí zatažením dalších států Perského zálivu do přímého válečného konfliktu, který už nyní výrazně ovlivňuje stabilitu celého regionu.

Obě země udržují velmi úzké vazby na administrativu Donalda Trumpa, což jejich partnerství v době války s Íránem dále posiluje. Čelí však také mezinárodní kritice a vyšetřování kvůli údajným válečným zločinům. Izrael se potýká s obviněními v souvislosti s operacemi v Gaze, zatímco SAE jsou spojovány s financováním jednotek RSF v Súdánu, které se dopouštějí masivních zvěrstev.

Izraelský premiér Netanjahu se v současnosti nachází v obtížné právní situaci, neboť Mezinárodní trestní soud na něj vydal zatykač. Stejnému opatření čelí i bývalý ministr obrany Joav Galant. Tato skutečnost komplikuje oficiální diplomatické styky a může být jedním z důvodů, proč jsou podobné zahraniční cesty udržovány v přísném utajení nebo jsou hostitelskou zemí oficiálně popírány.

Budoucnost tohoto spojenectví je úzce spjata s politickým vývojem ve Washingtonu, na kterém jsou oba státy do značné míry závislé. Jakákoliv změna kurzu americké zahraniční politiky by mohla jejich strategickou pozici oslabit. Prozatím se však zdá, že vojenská a zpravodajská spolupráce mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty nadále sílí i přes oficiální diplomatické popírání.

14. května 2026 9:17

Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení

Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý oznámil úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Sarmat, známé v kódovém označení NATO jako „Satan II“. Podle prohlášení Kremlu byla zkouška provedena úspěšně a raketa by měla být zařazena do bojové pohotovosti do konce letošního roku. Putin tento systém označil za nejmocnější na světě a zdůraznil, že jeho ničivá síla výrazně převyšuje jakékoliv západní ekvivalenty.

Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump zahájili v Pekingu svůj ostře sledovaný summit s cílem upevnit vzájemné partnerství. Si Ťin-pching v úvodu setkání zdůraznil, že by obě mocnosti měly vystupovat spíše jako partneři než jako soupeři. Podle jeho slov se svět nachází na nové křižovatce a společná prosperita je klíčem k řešení globálních výzev. Trump reagoval slovy o fantastickém vztahu a označil čínského prezidenta za skvělého lídra.

Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití

Britská politika zažila den plný kontrastů. Zatímco v budově parlamentu probíhalo tradiční státní otevření s veškerou královskou pompou, v kuloárech a v sídle premiéra na Downing Street se odehrával boj o politické přežití Keira Starmera. Král Karel III. sice z trůnu ve Sněmovně lordů představil vládní program čítající 37 nových zákonů, pozornost se však upírala především na to, zda Starmer zůstane v čele vlády dostatečně dlouho, aby je mohl realizovat.

EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+

Evropská komise se rozhodla nezavést celounijní zákaz takzvané konverzní terapie, jejímž cílem je změna nebo potlačení identity LGBTQ+ osob. Namísto závazné legislativy hodlá Brusel v roce 2027 přijmout doporučení, které členské státy vyzve, aby tyto praktiky zakázaly na národní úrovni. Oznámila to ve středu komisařka pro rovnost Hadja Lahbibová.

Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Prezidenti dvou největších světových ekonomik, Donald Trump a Si Ťin-pching, se tento týden setkávají v Pekingu na ostře sledovaném summitu, který má potenciál překreslit mapu globálního obchodu i geopolitické rivality. Pro Donalda Trumpa jde o první návštěvu Číny od roku 2017, ovšem kulisy jednání jsou tentokrát dramaticky odlišné. Zatímco tehdy byl Trump vnímán jako neviditelný nováček, dnes stojí proti lídrovi, který upevnil svou moc natolik, že překonal oficiální limity funkčních období.

Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa oznámila ve středu odpoledne náhlé a úplné uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou. Toto opatření vstoupilo v platnost kolem 15:00 a podle oficiálního vyjádření potrvá až do odvolání. Hlavním důvodem pro tento krok jsou blíže nespecifikované bezpečnostní obavy, které si vyžádaly okamžitou reakci úřadů na slovenské straně.

Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.

Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů

Francouzské úřady uzavřely do karantény více než 1 700 osob na palubě výletní lodi Ambition, která v úterý zakotvila v Bordeaux. Opatření bylo zavedeno poté, co jeden z pasažérů zemřel na následky podezření na nákazu norovirem a u přibližně padesáti dalších osob se projevily příznaky tohoto onemocnění. Na plavidle se nachází 1 233 cestujících, přičemž většinu tvoří občané Velké Británie a Irska, a stovky členů posádky.

Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.

Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu

Vojenské tažení Spojených států v Íránu si za necelých šedesát dní vyžádalo investice ve výši 29 miliard dolarů. Tyto čerstvé statistiky ministerstva obrany převyšují dubnové předpoklady, které byly o čtyři miliardy nižší. Podle Julese Hursta III., jenž má v Pentagonu na starosti finance, stojí za prodražením operace zejména nutný servis a obměna poničeného vybavení i každodenní logistické zajištění jednotek v poli.

Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody. 

Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.

