Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Libor Novák

13. května 2026 11:53

Stanislav Přibyl
Stanislav Přibyl Foto: Facebook Stanislav Přibyl

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

Arcibiskup vysvětlil, že krádež v bazilice není běžným zločinem, ale hlubokým zásahem do integrity posvátného místa. Věřící vnímají svaté jako živé přímluvce, a proto je manipulace s jejich ostatky považována za velmi závažný čin. Přibyl proto vyzval neznámého pachatele, aby lebku neprodleně vrátil na její původní místo a předešel tak možnému duchovnímu trestu.

K výzvě se připojil také olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Josef Nuzík. Ten uvedl, že ho zpráva o zmizení ostatků patronky rodin šokovala a hluboce zasáhla. Podle něj může zloděj svůj skutek stále napravit a navrácením cenného předmětu zmírnit vinu, kterou na sebe uvalil.

Nuzík v souvislosti s činem připomněl známý evangelijní citát o lidech, kteří nevědí, co činí. Pachatel si podle něj pravděpodobně vůbec neuvědomil širší rozměr svého jednání. Nejde totiž jen o náboženskou úctu k zemřelým, ale také o nevyčíslitelnou kulturní a historickou hodnotu, kterou svatá Zdislava pro český národ představuje.

Policie se od úterního večera zabývá případem krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka z kostela v Jablonném v Podještědí. Jde o památku nevyčíslitelné hodnoty. Lebky se měl zmocnit muž v černém oblečení a bílých botách, po kterém se pátrá. 

"Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18.00 do 18.15 hodin. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. 

Neznámého muže s lebkou v ruce zachytila kamera, ačkoliv záběr je podle strážců zákona velmi nekvalitní. Zloděj byl celý v černém, případně tmavém oblečení, na nohou měl zřejmě bílé boty. 

"Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé výjimečné události, žádají o pomoc i širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158," sdělila mluvčí. 

Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet. Její hodnota je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.

Zdislava z Lemberka, šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů, žila ve 13. století. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze a také Libereckého kraje. 

11. května 2026 19:37

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Související

Více souvisejících

Zdislava z Lemberka Stanislav Přibyl

Aktuálně se děje

před 32 minutami

Stanislav Přibyl

Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

před 1 hodinou

Polsko, ilustrační foto

Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.

před 2 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

před 2 hodinami

Pentagon

Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu

Vojenské tažení Spojených států v Íránu si za necelých šedesát dní vyžádalo investice ve výši 29 miliard dolarů. Tyto čerstvé statistiky ministerstva obrany převyšují dubnové předpoklady, které byly o čtyři miliardy nižší. Podle Julese Hursta III., jenž má v Pentagonu na starosti finance, stojí za prodražením operace zejména nutný servis a obměna poničeného vybavení i každodenní logistické zajištění jednotek v poli.

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Déšť

Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.

včera

Sébastien Lecornu

Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru

Francouzský premiér Sébastien Lecornu vyzval k okamžitému posílení koordinace mezi zeměmi Evropské unie v reakci na šíření hantaviru. Důvodem je propuknutí nákazy na výletní lodi MV Hondius, kde se virem nakazilo nejméně jedenáct lidí. Mezi infikovanými je i jeden francouzský občan, který byl po návratu do vlasti hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

včera

Přijímání uprchlíků do Evropy

Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl

Evropští ministři se tento pátek sejdou v moldavském hlavním městě Kišiněvě, aby projednali kontroverzní plány na zřizování takzvaných návratových center ve třetích zemích. Tato centra by měla sloužit k deportaci tisíců neúspěšných žadatelů o azyl, kteří do Evropy přicestovali nelegálními cestami. Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset v exkluzivním rozhovoru pro deník The Guardian potvrdil, že diskuse o těchto uzlech se nyní přesouvá na multilaterální úroveň.

včera

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný

Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích

Víkendové pražské derby mezi Slavií a Spartou, které provázely divácké výtržnosti, nezůstane bez politické odezvy. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři podle České televize oznámil plán na rozsáhlé legislativní změny. Hlavním cílem je zpřísnění pravidel v přestupkovém zákoně, které by mělo policii a pořadatelům usnadnit identifikaci agresivních jedinců a zvýšit bezpečnost na stadionech.

včera

Válka v Izraeli: Snímky zachycující dění od sobotního (7. října 2023) napadení Hamásem.

Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení

Nová rozsáhlá zpráva o událostech ze 7. října 2023 přináší dosud nejucelenější důkazy o tom, že ozbrojenci z hnutí Hamás a jejich spojenci používali znásilňování a intimní násilí jako promyšlenou strategii. Dokument, který jako první získala stanice CNN, dochází k závěru, že mučení obětí mělo za cíl maximalizovat bolest a utrpení izraelského obyvatelstva. Podle autorky zprávy a expertky na lidská práva Cochav Elkayam-Levyové nešlo o náhodné incidenty, ale o systémovou součást útoku.

včera

Hantavirus

Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?

Oficiální zprávy o nákaze hantavirem, která se rozšířila z výletní lodi MV Hondius, se v posledních dnech nesou v duchu uklidňování veřejnosti. Představitelé vlád i zdravotnických organizací opakovaně zdůrazňují, že situace je pod kontrolou a není důvod k panice. Někteří odborníci však podle CNN varují, že příliš sebevědomá rétorika, kterou označují za úmyslné šíření klidu, může mít opačný účinek a prohloubit úzkost ve společnosti, která má stále v živé paměti pandemii covidu-19.

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas

Britský premiér Sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého vůdcovství a bojuje o setrvání v Downing Street. Tlak na jeho osobu se dramaticky zvýšil po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v minulých volbách. Vládu již opustili tři její členové, včetně vlivné náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsové, a desítky vlastních poslanců jej otevřeně vyzývají k rezignaci.

včera

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat

Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá

Britský premiér Keir Starmer na ranním jednání kabinetu rázně odmítl spekulace o svém konci v úřadu. Navzdory drtivým výsledkům voleb a narůstající rebelii ve vlastní straně ministrům oznámil, že nehodlá rezignovat. Ve svém prohlášení zdůraznil, že sice přijímá plnou odpovědnost za volební neúspěch, ale zároveň cítí povinnost splnit sliby, které voličům dal.

včera

Ilustrační foto

Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna

Pro miliony Čechů, kteří pravidelně nakupují na internetu, se blíží zásadní změna, která má ukončit éru složitého bloudění v obchodních podmínkách. Od 19. června vstoupí v účinnost nová pravidla vycházející z evropské legislativy, která e-shopům ukládají povinnost výrazně zjednodušit proces vrácení zboží v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Hlavní heslo nové úpravy zní jasně: odstoupení od smlouvy musí být stejně snadné jako samotný nákup.

včera

Ilustrační foto

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

včera

Jaroslav Tvrdí

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

včera

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy