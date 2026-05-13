Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.
Arcibiskup vysvětlil, že krádež v bazilice není běžným zločinem, ale hlubokým zásahem do integrity posvátného místa. Věřící vnímají svaté jako živé přímluvce, a proto je manipulace s jejich ostatky považována za velmi závažný čin. Přibyl proto vyzval neznámého pachatele, aby lebku neprodleně vrátil na její původní místo a předešel tak možnému duchovnímu trestu.
K výzvě se připojil také olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Josef Nuzík. Ten uvedl, že ho zpráva o zmizení ostatků patronky rodin šokovala a hluboce zasáhla. Podle něj může zloděj svůj skutek stále napravit a navrácením cenného předmětu zmírnit vinu, kterou na sebe uvalil.
Nuzík v souvislosti s činem připomněl známý evangelijní citát o lidech, kteří nevědí, co činí. Pachatel si podle něj pravděpodobně vůbec neuvědomil širší rozměr svého jednání. Nejde totiž jen o náboženskou úctu k zemřelým, ale také o nevyčíslitelnou kulturní a historickou hodnotu, kterou svatá Zdislava pro český národ představuje.
Policie se od úterního večera zabývá případem krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka z kostela v Jablonném v Podještědí. Jde o památku nevyčíslitelné hodnoty. Lebky se měl zmocnit muž v černém oblečení a bílých botách, po kterém se pátrá.
"Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18.00 do 18.15 hodin. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Neznámého muže s lebkou v ruce zachytila kamera, ačkoliv záběr je podle strážců zákona velmi nekvalitní. Zloděj byl celý v černém, případně tmavém oblečení, na nohou měl zřejmě bílé boty.
"Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé výjimečné události, žádají o pomoc i širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158," sdělila mluvčí.
Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet. Její hodnota je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
Zdislava z Lemberka, šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů, žila ve 13. století. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze a také Libereckého kraje.
