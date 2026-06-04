Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu výrazně nabraly na intenzitě

Libor Novák

4. června 2026 9:18

Su-25 ruského letectva
Su-25 ruského letectva Foto: Wikimedia Commons

Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu v posledních měsících výrazně nabraly na intenzitě. Moskva zasahuje zemi rekordním množstvím dronů a vysokorychlostních raket v době, kdy se její pozemní síly potýkají s problémy a nedaří se jim dosáhnout významnějšího postupu na bojišti. Podle odborníků je tato masivní strategie navržena tak, aby zahltila ukrajinskou protivzdušnou obranu postupnými vlnami levných bezpilotních letounů, po nichž následují balistické střely a střely s plochou dráhou letu.

Při posledním rozsáhlém úderu v úterý Rusko nasadilo také osm hypersonických střel Cirkon, které jsou extrémně rychlé a podle ukrajinských úřadů nebyla ani jedna z nich zneškodněna. Celý úterní útok si v zemi vyžádal 23 mrtvých a 151 zraněných. Experti upozorňují, že kromě přímých škod je cílem této strategie vyvolat strach mezi obyvateli a zvýšit tlak veřejnosti na ukrajinské vedení, aby přistoupilo na ukončení války za podmínek Kremlu.

Nárůst frekvence vzdušných úderů přímo souvisí s tím, že Rusko momentálně na frontě stagnuje. Podle britského institutu RUSI dokázala Ukrajina v dubnu poprvé od roku 2024 získat zpět více území, než kolik Rusko obsadilo. Vzhledem k oslabenému mechanismu vojenského tlaku na zemi tak pro ruské vedení zůstává letectvo a raketové vojsko jedinou schůdnou cestou, jak se pokusit dosáhnout nějakého strategického efektu.

Zatímco na začátku roku Rusko vysílalo přibližně 5 000 útočných dronů Šáhed měsíčně, minulý měsíc tento počet podle analýzy washingtonského centra CSIS vzrostl na více než 8 000. Ukrajinská protivzdušná obrana si s nimi dokáže poradit zhruba v 90 % případů a k odklonění munice z obydlených oblastí využívá i elektronický boj. Vážnější potíže však Ukrajině působí právě balistické rakety a střely Cirkon, k jejichž ničení je zapotřebí pokročilejších obranných systémů.

Během úterních útoků vypálilo Rusko 41 balistických střel, což je více než za celý předchozí měsíc, a 30 z nich zasáhlo cíl. Prezident Volodymyr Zelenskyj přitom upozornil, že země kvůli výrobním omezením dostává pouze zhruba 60 až 65 obranných raket měsíčně. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat potvrdil nedostatek střel pro systém Patriot a dodal, že velká část zásob byla spotřebována na Blízkém východě, což Rusko zneužívá k útokům na méně chráněné regiony.

V hlavním městě Kyjevě, které bývá kvůli svému strategickému významu chráněno nejlépe, přesto ruské střely poškodily několik výškových obytných a komerčních budov a zasáhly i vojenskou infrastrukturu. Svědci z místa navíc během závěrečné ranní vlny útoků neslyšeli odvetnou palbu obranných systémů, což může značit vyčerpání munice. Další škody a oběti na životech byly hlášeny z Dnipra a z Charkovské oblasti, kde údery zasáhly energetická zařízení.

V reakci na situaci nařídil hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj zlepšit systémy velení a řízení protivzdušné obrany a otevřeně přiznal kritický nedostatek moderních komplexů i střel. Prezident Zelenskyj opětovně apeloval na západní spojence s tím, že Evropa nutně potřebuje vlastní antibalistické kapacity a Ukrajina potřebuje pomoc Spojených států s dodávkami pro systémy Patriot. Analytici však varují, že americké zásoby byly vyčerpány konfliktem s Íránem a výroba nových kusů vyžaduje čas.

Ruské ministerstvo obrany označilo úterní masivní úder za odvetu za ukrajinský útok na ubytovnu ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti, kde podle Moskvy zahynulo 21 lidí. Ukrajina tehdy deklarovala, že zasáhla výhradně ruskou vojenskou jednotku. Podle politických analytiků však tyto pravidelné masivní nálety nepředstavují přímé odvety za konkrétní akce, ale jsou součástí dlouhodobého plánu, jak zajistit Rusku výhodnější pozici při případných budoucích vyjednáváních.

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Zdroj: Lucie Podzimková

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