Musk vydělává jen z Tesly miliardy. Jeho příjem převyšuje plat zaměstnanců 2,5milionkrát

Libor Novák

13. srpna 2026 21:41

Elon Musk
Elon Musk Foto: The White House

Nová zpráva americké odborové federace AFL-CIO poukazuje na výrazně se rozšiřující propast mezi příjmy nejvyšších firemních manažerů a běžných zaměstnanců ve Spojených státech. Výrazným příkladem je generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk, jehož odměna ve výši 158,3 miliardy dolarů překročila průměrný plat zaměstnance této automobilky více než 2,5milionkrát. Výzkumníci pro ilustraci uvedli, že Musk v roce 2025 vydělal mediánový roční plat zaměstnance Tesly každé 4,23 sekundy.

Ačkoliv je Muskův případ extrémní výjimkou, k růstu rozdílů dochází napříč celým trhem. U společností zařazených do indexu S&P 500 dosahoval v roce 2025 průměrný poměr platu generálního ředitele k mediánovému platu zaměstnance hodnoty 312 ku 1, což představuje nárůst oproti poměru 285 ku 1 z předchozího roku. Pokud se do výpočtu započítá i kompenzace pro Elona Muska, skokově vzroste průměrný poměr na 5 387 ku 1.

Po vyjmutí šéfa Tesly činil průměrný plat generálního ředitele z indexu S&P 500 v minulém roce 22,8 milionu dolarů, zatímco v roce 2024 to bylo 18,9 milionu dolarů. Se započtením Tesly se tento průměr vyšplhal na 340,1 milionu dolarů. Zpráva odborové federace zároveň konstatuje, že podíl pracujících na národním důchodu Spojených států klesl na nejnižší úroveň od konce druhé světové války.

Studie se podle The Guardian věnuje také příjmům amerického prezidenta Donalda Trumpa za rok 2025, které dosáhly 2,2 miliardy dolarů, a to především díky držení kryptoměn. Tento příjem představuje meziroční nárůst o téměř 254 procent. Podle propočtů odborářů by běžný americký pracovník potřeboval k získání stejné částky pracovat více než 43 tisíc let.

Zástupci odborové federace AFL-CIO v reakci na tato data kritizovali legislativní a daňové změny, které podle nich nahrávají korporacím a nejbohatším vrstvám na úkor běžných obyvatel. Poukázali přitom na sociální problémy obyvatelstva, kde více než třetina dospělých Američanů nemá žádné úspory na stáří a podobný podíl lidí nedokáže pokrýt náhlé výdaje ve výši čtyř set dolarů.

Mluvčí Bílého domu k publikovaným číslům uvedl, že prezident Trump disponuje rozsáhlým majetkem díky své předchozí úspěšné podnikatelské kariéře. Veškerá jeho aktiva jsou podle oficiálního vyjádření spravována nezávislými finančními institucemi bez jakéhokoliv střetu zájmů. Vedení společnosti Tesla na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

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