Poslanecká sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi seznam osobností na udělení státních vyznamenání. Mezi kandidáty na nejvyšší státní ocenění, Řád Bílého lva, dolní komora zařadila i Pavlova předchůdce v úřadu Miloše Zemana.
Pro jeho nominaci hlasovali zákonodárci z řad ANO, SPD a Motoristů sobě. Hlasování doprovázely komplikace, kdy museli poslanci o bývalé hlavě státu hlasovat celkem třikrát kvůli opozičním námitkám, které vznesli Jana Černochová z ODS a Vlastimil Válek z TOP 09, nicméně ve všech případech získal Zeman dostatečnou podporu.
Na nejvyšší státní vyznamenání poslanci opětovně nominovali také světoznámého spisovatele Milana Kunderu, jehož ocenění dlouhodobě prosazuje předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. V loňském roce sice Sněmovna Kunderovo jméno na Hrad poslala také, prezident Pavel mu však tehdy řád neudělil. Mezi dalšími adepty na Řád Bílého lva figurují někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, filmový tvůrce Karel Zeman a historicky jediná ženská vítězka Velké pardubické Marie Immaculata Brandisová.
Do seznamu kandidátů na další druhy státních vyznamenání zákonodárci zařadili řadu známých osobností z veřejného života. Patří k nim například herec a moderátor Marek Eben, fotbalista Patrik Schick, kriminalista Jiří Markovič nebo herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada. Celkově poslanci rozhodovali o 153 jménech, 22 navrhovaných nominantů ale neschválili.
Mezi schválenými jmény, která mají obdržet medaili Za zásluhy, je i ruský učitel a dokumentární filmař Pavel Talankin. Ten po invazi Ruska na Ukrajinu skrytě zaznamenával pronikání válečné propagandy do tamního školství a natočený materiál posléze propašoval za hranice. Výsledný dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci, získal ocenění na festivalu Sundance, cenu BAFTA i filmového Oscara. Návrh na jeho ocenění dolní komorou prošel, přestože pro něj nehlasoval žádný z přítomných poslanců SPD.
Související
Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel
Babiš nevyloučil Pavlovu účast na summitu NATO. Vláda rozhodne v červnu
Petr Pavel , státní vyznamenání , Miloš Zeman
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Rubio: Grónsko je součástí Dánska, alespoň prozatím
před 1 hodinou
Miloš Zeman i Pan Nikdo. Poslanci poslali na Hrad návrhy vyznamenání
před 1 hodinou
Izrael otočil. Bude pokračovat v útocích na Libanon, příměří navzdory
před 2 hodinami
Trump potvrdil, že označil Netanjahua za šíleného. Experti popsali, co se děje v Bílém domě
před 3 hodinami
O víkendu nastane průlom ve vztazích s Íránem, slibuje Trump. Vždyť jsme nikam nepokročili, tvrdí Teherán
před 4 hodinami
Evropská unie plánuje uvalit sankce na čínské společnosti podporující Rusko
před 5 hodinami
Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu výrazně nabraly na intenzitě
před 6 hodinami
Izrael a Libanon se dohodly na obnovení křehkého příměří
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Tropické teploty nedorazí, naopak hrozí déšť
včera
Země kvůli ebole zavádí zákazy cestování. WHO je silně proti
včera
Evropu spaluje stále extrémnější počasí. Proč s tím vlády nic nedělají?
včera
Politico: EU zahájí ještě v červnu přístupové rozhovory s Ukrajinou
včera
Historie se opakuje. Trump pohrozil zavedením cel 60 obchodním partnerům
včera
Rozhodnutí Trumpa jmenovat nového šéfa amerických tajných služeb vyvolalo vlnu kritiky a údivu
včera
Poslanci jednají o návratu EET. Zasedat mohou až do noci
včera
Křehké příměří opět narušeno. Evropská komise ostře zkritizovala plán USA
včera
Sledujeme vlakové neštěstí v přímém přenosu. Situace se vymkne kontrole, varuje uznávaný expert na ebolu
včera
Designové sprchové sety mění pravidla možností
včera
Schillerová představila zásadní změny důchodového systému
včera
Rusko války proti Ukrajině nelituje. Jedna věc se přesto mění
Pokud by si nynější Rusko mělo vybrat oficiální slogan, mohl by znít podobně jako slova šéfa tamní diplomacie Sergeje Lavrova, který v minulosti prohlásil, že Rusko je zkrátka takové, jaké je, a nestydí se to ukazovat. Podobně nekompromisní tón nedávno v Kremlu zvolila i folková zpěvačka Naděžda Babkina. Po převzetí státního vyznamenání z rukou Vladimira Putina publiku řekla, že země se nikdy nevzdá díky svému jedinečnému multietnickému genetickému kódu, a dodala, že komu se to nelíbí, může jít klidně spáchat samovraždu. Tento výrok v mnoha ohledech ilustruje současnou ruskou tvář, která odmítá jakékoliv omluvy či ústupky, což přesně odpovídá postoji samotného prezidenta.
Zdroj: Libor Novák