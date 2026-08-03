Trump lže, naznačuje Teherán. Diplomaté se na jednání s Američany nechystají

Írán popírá, že by v pondělí měly začít nové diplomatické rozhovory se Spojenými státy americkými, což tvrdí americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu argumentoval jednáními, když vysvětloval, proč nepřistoupil k plánovaným útokům na íránské cíle.
Íránské ministerstvo zahraničí v pondělí ústy mluvčího popřelo, že by jednalo či se chystalo jednat s Američany. Upozornila na to BBC. Úřad zmínil, že jedná s Ománem o podmínkách, za nichž by byla zaručena bezpečná lodní doprava přes Hormuzský průliv.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Trump o plánovaných jednáních informoval na palubě letounu Air Force One, ale odmítl konkretizovat, kolik času dává Teheránu na uzavření konečné dohody. "Uvidíme, jak to půjde. Jsme připraveni (zaútočit), kdykoliv budeme chtít. Ale nechci zabíjet lidi," poznamenal šéf Bílého domu.
Trump v předchozím příspěvku na síti Truth Social uvedl, že americká armáda chystala útoky, jaké svět neviděl od druhé světové války. Pentagon je podle jeho slov odvolal na základě žádostí z Íránu a dalších zemí v regionu. Politik zdůraznil, že Írán musí souhlasit s ukončením vývoje jaderných zbraní a s okamžitým a úplným otevřením Hormuzského průlivu.
Trump zmínil, že k odvolání útoků jej přiměli představitelé Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru. "Byli jsme připraveni to spustit," podotkl. "Důvod, proč o to požádali, je ten, že se domnívají, že existuje možnost dohody," vysvětlil.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody.
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Zdroj: Libor Novák