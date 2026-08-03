Násilný čin na Mostecku. Aktéry dva muži, jsou vážně zranění

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. srpna 2026 10:26

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie vyšetřuje konflikt dvou mužů na Mostecku, kdy oba utrpěli vážná zranění. Vyšetřovatelé se domnívají, že mladší z aktérů napadl staršího a následně se pokusil o sebevraždu. Zatím jde však o předběžné závěry šetření. 

Policie v pondělí dopoledne informovala, že kriminalisté z Ústeckého kraje se zabývají násilným trestným činem v Meziboří na Mostecku.

"V jednom z bytů panelového domu došlo po předchozím konfliktu mezi dvěma muži k napadení, při kterém měl mladší z nich způsobit druhému několik bodných zranění. Poté se měl pokusit o sebevraždu," uvedli policisté na sociální síti X.

Muži byli ve velmi vážném stavu transportováni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Kriminalisté prověřují okolnosti a snaží se stanovit přesný průběh události. "V tuto chvíli nelze s ohledem na probíhající prověřování sdělit bližší informace," dodala policie. 

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