Násilný čin na Mostecku. Aktéry dva muži, jsou vážně zranění

Policie vyšetřuje konflikt dvou mužů na Mostecku, kdy oba utrpěli vážná zranění. Vyšetřovatelé se domnívají, že mladší z aktérů napadl staršího a následně se pokusil o sebevraždu. Zatím jde však o předběžné závěry šetření.
Policie v pondělí dopoledne informovala, že kriminalisté z Ústeckého kraje se zabývají násilným trestným činem v Meziboří na Mostecku.
"V jednom z bytů panelového domu došlo po předchozím konfliktu mezi dvěma muži k napadení, při kterém měl mladší z nich způsobit druhému několik bodných zranění. Poté se měl pokusit o sebevraždu," uvedli policisté na sociální síti X.
Muži byli ve velmi vážném stavu transportováni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Kriminalisté prověřují okolnosti a snaží se stanovit přesný průběh události. "V tuto chvíli nelze s ohledem na probíhající prověřování sdělit bližší informace," dodala policie.
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V sobotu večer otřásla ruským hlavním městem tragická událost. V jedné z kaváren nedaleko centra Moskvy došlo k silnému výbuchu, který si podle dosavadních informací vyžádal nejméně tři lidské životy. Dalších patnáct osob utrpělo při explozi různě závažná zranění.
Zdroj: Libor Novák