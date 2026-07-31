Dvě pošty přepadl muž, který si měl jít sednout za mříže

Kriminalisté dopadli muže, který v krátké době přepadl dvě poštovní pobočky. Pro pachatele si došla zásahová jednotka, přičemž se ukázalo, že muž měl nastoupit do vězení kvůli dřívější majetkové trestné činnosti.
Na případu spolupracovali kriminalisté ze Semil a Hradce Králové, jimž se podařilo objasnit červencové přepadení pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku i červencový čin v Kratonohách na Královéhradecku. Pachatel se střelnou zbraní požadoval po pracovnících vydání peněz.
Zločinec unikal do pondělí, kdy jej zadržela královéhradecká zásahová jednotka. Policie následně zahájila trestní stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Obviněný se k oběma přepadením doznal, hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.
"V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Policie ocenila mravenčí operativní činnost kriminalistů z Hradce Králové a Semil a jejich spolupráci. "Kriminalisté budou i nadále společně provádět další úkony trestního řízení, a proto nebudeme k těmto případům zatím poskytovat detailnější informace," dodala mluvčí.
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Zdroj: Libor Novák