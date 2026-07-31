Hamás pod tíhou katastrofální humanitární situace schválil Trumpův plán na odzbrojení

Po měsících maratónských jednání vyjádřili zástupci palestinského hnutí Hamás poprvé souhlas s rámcem rozsáhlého plánu na odzbrojení v Pásmu Gazy, který vznikl pod záštitou Spojenými státy podporované Rady míru. Tento krok představuje zásadní posun v dosavadním diplomatickém úsilí o urovnání konfliktu na Blízkém východě.
Dohodnutý koncept spočívá v přesné evidenci a následném uskladnění zbývajících těžkých zbraní pod přímým palestinským dohledem. Vyjednavači tento posun považují za odstranění vůbec největší překážky, která dosud bránila v dalším rozvoji mírové iniciativy v regionu.
Klíčový politický posun přichází krátce poté, co Hamás uzavřel své vnitřní volby, z nichž jako nejvyšší lídr hnutí vyšel dosavadní gazanský představitel Chalíl al-Hajjá. Podle palestinských činitelů zapojených do rozhovorů byla nová garnitura v čele organizace ochotná učinit vůbec nejzásadnější rozhodnutí ve své historii.
Hlavním motivem pro přijetí takto dalekosáhlých ústupků byla podle zákulisních informací BBC především katastrofální humanitární situace. Vyčerpávající podmínky v enklávě, kterým čelí více než dva miliony tamních obyvatel, vystavily vedení militantní skupiny neudržitelnému tlaku.
Členové vyjednávacího týmu potvrdili, že diskuse byly mimořádně složité a dlouhé. Hnutí během nich striktně odmítalo formulace o přímém odevzdání výzbroje do rukou Izraele a trvalo na tom, aby celý proces probíhal výhradně formou inventarizace a bezpečné úschovy pod palestinskou správou.
Zda se dojednaná pravidla podaří plně uplatnit v praxi a zda všechny zúčastněné strany dostojí svým závazkům, zůstává v tuto chvíli předčasné hodnotit. Pokud však ujednání vydrží, mohl by tento moment znamenat vůbec první věrohodný krok k ukončení téměř tři roky trvající války a k otevření prostoru pro širší politický dialog.
Reakce samotných obyvatel Pásma Gazy na oznámený průlom jsou však zatím velmi chladné a neprovází je žádná vlnka nadšení. Lidé zasažení několikaletým konfliktem, neustálým rušením příměří a kolapsem předchozích dohod přistupují k jakýmkoli novým zprávám z politických jednání s velkou nedůvěrou.
Místní rezidenti ve svých reakcích zdůrazňují, že detailní ustanovení diplomatických textů pro ně nemají žádnou váhu, pokud nepřinesou skutečný konec bojů. Zásadní je pro ně pouze to, zda se vysídlené rodiny budou moci vrátit do svých domovů a zda se konečně dočkají trvalé úlevy od válečných útrap.
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Zdroj: Libor Novák