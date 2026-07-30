Zelenskyj se vypravil do Polska. Restartoval vztahy s Tuskem

Návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Polsku a jeho setkání s tamním premiérem Donaldem Tuskem označil bývalý vysoký americký diplomat Daniel Fried za mimořádně zdařilý a strategicky významný krok. Obě země tímto jednáním vyslaly jasný signál k restartu vzájemných vztahů. Jednání se uskutečnilo v Lublinu po týdnech zvýšeného napětí, které pramenilo především z historických sporů i některých politických otázek týkajících se ukrajinských uprchlíků.
Podle bývalého velvyslance USA v Polsku šlo o moudrý krok ukrajinské hlavy státu, který vrací vzájemnou relaci k principům pragmatické spolupráce. Vztahy mezi Varšavou a Kyjevem totiž v nedávné době výrazně chladly v důsledku otevírání bolestivých témat ze společné minulosti dvacátého století. Tento vývoj byl natolik vážný, že sám polský premiér Donald Tusk veřejně varoval, že zhoršující se hádky pouze těší Moskvu a šokují západní spojence.
Zelenskyj na narůstající tenze zareagoval návrhem pětibodového plánu na nápravu vzájemných vztahů. Návrh počítá s hlubším diplomatickým angažmá, širším přístupem k archivním dokumentům, pokračováním exhumací obětí historických konfliktů a rozsáhlejším výzkumem. Varšava tuto iniciativu uvítala s tím, že je připravena k serióznímu a přátelskému dialogu o tématech, která obě sousední země spojují i rozdělují.
Americký diplomat Daniel Fried pro Kyiv Post zdůraznil, že konstruktivní síly v obou vládách konečně převzaly iniciativu od těch, kteří měli zájem pouze na neustálém otevírání minulých křivd. Podle jeho slov by spory o historii mohly trvat prakticky navždy a ve výsledku by neprospěly nikomu jinému než Rusku. Oba lídři se podle něj zachovali správně, když nad nacionalistický tlak nadřadili budoucí bezpečnost svých národů.
Kromě urovnávání minulosti bylo hlavním tématem lublinského summitu posílení obranné spolupráce. Ukrajina v současnosti čelí masivním ruským raketovým a dronovým útokům na svá města i kritickou infrastrukturu. Setkání v Polsku navíc navázalo na předchozí jednání Zelenského ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kde Kyjev usiloval o získání dalších systémů protivzdušné obrany a o možnost domácí výroby střel Patriot.
Polsko představuje pro Ukrajinu jednoho z nejvýznamnějších logistických partnerů a jako klíčový stát na východním křídle NATO si uvědomuje vlastní zranitelnost. Případný ruský úspěch na Ukrajině by totiž zásadním způsobem zhoršil bezpečnostní situaci samotné Varšavy. Polští představitelé v čele s ministrem zahraničí Radosławem Sikorským dlouhodobě zdůrazňují, že silná Ukrajina je nezbytnou podmínkou pro bezpečnost celého regionu.
Zahraniční experti poukazují na to, že jakýkoliv polsko-ukrajinský střet hraje do karet výhradně Kremlu. Moskva těží z každé nedůvěry, která oslabuje vojenskou kooperaci, snižuje polskou podporu Ukrajině nebo odvrací pozornost od ruské agrese směrem k rozdmýchávání nepohody mezi Ukrajinci a Poláky.
Setkání v Lublinu tak představuje důležitý bod obratu, který má zabránit tomu, aby historické paměti ohrozily přítomnost. Obě strany si jasně uvědomují, že bez úzkého spojenectví a koordinovaného postupu nelze čelit současným bezpečnostním výzvám ze strany Ruska.
Budoucnost obou států je úzce propojena a stabilitu v regionu lze zajistit pouze tehdy, pokud Ukrajina v bránění své suverenity uspěje. Jak shrnul Fried, obnovená koordinace mezi Varšavou a Kyjevem je nejlepší možnou odpovědí na pokusy o rozbití jednoty středoevropského prostoru.
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Zdroj: Libor Novák