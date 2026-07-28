Zelenskyj protestujícím neustoupí. Fedorova do funkce ministra obrany nevrátí, píše ukrajinský tisk

Libor Novák

28. července 2026 15:48

Mychajlo Fedorov
Mychajlo Fedorov Foto: mil.gov.ua

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nehodlá vrátit Mychajla Fedorova do funkce ministra obrany, a to i přes pokračující veřejné protesty. Podle zdrojů webu Kyiv Post z prezidentského prostředí považuje hlava státu odvolání dosavadního hlavního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského za dostatečné ústupné gesto vůči požadavkům demonstrujících. Ochota prezidenta přistupovat na kompromisy má však své pevné hranice.

Výměna velitele armády, kdy Syrského nahradil generálmajor Mychajlo Drapatyj, představovala podle prezidentových spolupracovníků splnění jednoho z hlavních cílů protestního hnutí. Druhému klíčovému požadavku, kterým je návrat Fedorova na ministerstvo obrany, však Zelenskyj vyhovět neplánuje. Vedením resortu byl mezitím pověřen dosavadní šéf speciálních sil Alpha Yevhen Khmara.

Samotný Fedorov opustil vládní kabinet v polovině července během plánované rekonstrukce vlády. Následně otevřeně obvinil generála Syrského z vyvolávání rozkolů a ze záměrného blokování potřebných vojenských reforem, pričemž své odstoupení označil za přímý důsledek těchto dlouhodobých sporů.

Spory v nejvyšším vedení vyvolaly demonstrace v Kyjevě i dalších ukrajinských městech, kde lidé požadovali návrat populárního exministra a celkovou obměnu armádního velení. Protesty vypukly bezprostředně po vyřazení Fedorova z nového vládního složení, které odhalilo hluboké neshody ohledně dalšího směrování modernizace armády.

Prezident Zelenskyj na veřejné reakce reagoval prohlášením, že náladám ve společnosti rozumí a že občané mají plné právo vyjadřovat své názory. Vlnu demonstrací, pro které se díky podomácku vyrobeným transparentům vžila přezdívka „kartonové protesty“, však neukončilo ani odvolání samotného generála Syrského.

Organizátoři protestních akcí v současnosti zvažují změnu dosavadní strategie. Místo statického shromažďování u divadla Ivana Franka v Kyjevě plánují na patek uspořádat velký pochod metropolí. Termín akce má navíc záměrně korespondovat s předpokládaným návratem ukrajinského prezidenta ze zahraniční pracovní cesty.

Lidé z blízkého okruhu ukrajinského prezidenta jsou však přesvědčeni, že demonstrace postupně ztratí na síle, pokud organizátoři nedokážou vytvořit jasně strukturované hnutí s jedním konkrétním cílem. Dlouhodobé protesty založené pouze na obecné emoci podle nich nemohou udržet potřebnou energii a bez jasného zaměření postupně vyšumí.

Během první vlny podobných protestů v minulém roce se podle ukrajinských médií uvnitř vládních kruzích objevovaly i návrhy na uspořádání různých provokací přímo na shromážděních. Prezident Zelenskyj však tyto myšlenky rezolutně odmítl s tím, že pokojné vyjádření názoru veřejnosti musí zůstat nedotčeno.

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