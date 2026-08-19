První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2026 10:01

Sucho, ilustrační fotografie.
Sucho, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 

"Boj se suchem bereme opravdu vážně. Jednotlivá ministerstva vyhodnotí všechny své programy z hlediska boje proti suchu. Resorty také společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu 500 až 1000 nejkritičtějších míst, kde voda nejrychleji odtéká nebo kde je největší deficit podzemní vody. Budeme to řešit cíleně, máme například i obce, které nemají vodovody. Řešili jsme také požadavky na rozpočet, které budou nyní jednotliví ministři diskutovat s ministryní financí. Úkoly jsou rozdané a teď musíme jít do akce," uvedl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO).

K posílení odolnosti České republiky vůči dopadům sucha je třeba investovat současně do zlepšení retenční schopnosti krajiny a investovat do vodohospodářských opatření, která pomohou zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele, vodu pro zemědělství i průmysl a nadlepšovat průtoky v době sucha. Ministerstvo zemědělství se plánuje více zaměřit na propojování vodárenských soustav, budování malých vodních nádrží a rybníků, stavby klíčových velkých nádrží nebo podporu budování závlah. Ročně na to mají jít minimálně 4 miliardy korun.

"Už v roce 2018 se tehdy ustavená Národní koalice pro boj se suchem shodla, že v rámci investic do vodního hospodářství by měla být každoroční alokace na dané programy ve výši 4 miliard korun. Bohužel v posledních letech nedosáhla ani 2 miliard. Mým cílem je proto prostředky navýšit minimálně na úroveň 4 miliard korun, ideálně ještě víc, protože je potřeba započíst kumulovanou inflaci od roku 2018, která byla přes 40 procent. Tyto prostředky by měly směřovat do čtyř hlavních oblastí, tedy propojování vodárenských soustav, budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl a na podporu závlahových zařízení," řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) zdůraznil, že resort připravuje navýšení prostředků na boj se suchem. "V letošním roce jsme prodloužili některé výzvy, přidali jsme další dvě ve výši 3,4 miliardy korun. Jednali jsme s panem premiérem o tom, že většina finančních prostředků ze strany MŽP pro metodiku, přípravu projektů či realizaci se čerpá z evropských peněz a náš operační program v příštím roce končí a je již možné pouze dočerpávat zbylé finanční prostředky. Proto jsme se dohodli, že pod vedením Státního fondu životního prostředí připravíme navýšení prostředků pro boj se suchem na konkrétní projekty. Konkrétní částky zatím nechci prozrazovat, v nejbližší době o tom budeme ještě jednat s ministryní financí. Diskutovali jsme také o aktualizaci Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu pro období 2026 až 2030. Shodli jsme se, že začneme okamžitě připravovat první legislativní kroky. Aktuálně máme v rámci NAP připravený Balíček pro vodní bezpečnost a odolnost ČR, další prioritou je pro MŽP kvalitní voda. V neposlední řadě pracujeme na odstranění brzdící legislativní a administrativní překážky pro stavbu adaptačních opatření," dodal ministr Červený.

20. července 2026 21:57

Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů

Související

Více souvisejících

Sucho Vláda ČR Andrej Babiš Martin Šebestyán Igor Červený

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 58 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Sucho, ilustrační fotografie.

První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

Plavání

Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato

Úspěšné léto českých sportovců pokračuje. Po tenistce Lindě Noskové (Wimbledon), šermíři Aleanderu Choupenitchovi  a motocyklistovi Filipu Salačovi zažili zlatý úspěch další z nich. Konkrétně jde o plavce Barboru Seemanovou a Miroslava Knedlu, kteří se rozhodně neztratili na své letošní vrcholné akci v podobě mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Barbora Seemanová potvrdila dobře načasovanou formu v závodě na 200 metrů volným způsobem, kterou ovládla. Její reprezentační kolega Miroslav Knedla pak triumfoval v závodě na 50 m znakem. Zatímco Seemanová si ve svém finále vylepšila svůj osobní rekord o 74 setin na 1:54,38 sekundy, tak také Knedla vylepšil rekord a to ten český, když zaplaval čas 24,11. Celkově

včera

Vlaky

Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy

Vláda na pondělním zasedání schválila Dílčí územní rozvojový plán (DÚRP) VRT PRAHA, který vymezuje koridory pro vysokorychlostní trať na území hlavního města. Jde o významný krok v přípravě nové železniční infrastruktury, která má zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu a vytvořit podmínky pro budoucí provoz vysokorychlostních vlaků.

včera

Karel Havlíček

CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo

Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahajuje proces přesunu exekutivní a marketingové agentury CzechTourism pod resort průmyslu a obchodu. Cílem tohoto kroku je lépe propojit propagaci České republiky v zahraničí s podporou podnikání, investic a exportu služeb. Výkon agendy, legislativy a podpory regionů v oblasti cestovního ruchu zůstává zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj. 

včera

včera

Josef Vávra

Zemřel Josef Vávra, reklamou proslavený sládek pivovaru Bernard

České pivovarnictví zasáhla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 67 let zemřel po těžké nemoci Josef Vávra, vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard, který stál spolu se Stanislavem Bernardem u zrodu úspěšné firmy a byl autorem jejích receptur. Firma o tom informovala na webu. 

včera

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje

Ještě do konce právě probíhajícího letního přestupového období zřejmě fotbalová pražská Sparta někoho do svých řad přivede tak, aby mohla být po vyřazení z předkola Ligy mistrů konkurenceschopná v Evropské lize. I proto nyní přichází jedno nečekané jméno – exslávista Matěj Jurásek. Právě z Edenu loni v lednu odešel dvaadvacetiletý talent do anglického Norwiche. Nadále se ale sparťané budou muset vypořádat s odchody svých někdejších opor. Útočník Jan Kuchta odešel na hostování do Legie Varšava, brankář Peter Vindahl pro změnu na hostování do Sampdorie Janov a dosavadní kapitán Lukáš Haraslín pak přestoupil do saúdskoarabského Al Fatehu. A mluví se i odchodu Srba Veljka Birmančeviče.

včera

včera

Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery

Britská královská rodina se nedávno rozrostla o dalšího člena, kterého v Portugalsku přivedla na svět princezna Eugenie. S manželem si ale ještě nějaký čas nechávala jedno tajemství. S pravdou se rozhodla jít ven až v úvodu tohoto srpnového týdne. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy