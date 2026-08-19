První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho.
"Boj se suchem bereme opravdu vážně. Jednotlivá ministerstva vyhodnotí všechny své programy z hlediska boje proti suchu. Resorty také společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu 500 až 1000 nejkritičtějších míst, kde voda nejrychleji odtéká nebo kde je největší deficit podzemní vody. Budeme to řešit cíleně, máme například i obce, které nemají vodovody. Řešili jsme také požadavky na rozpočet, které budou nyní jednotliví ministři diskutovat s ministryní financí. Úkoly jsou rozdané a teď musíme jít do akce," uvedl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO).
K posílení odolnosti České republiky vůči dopadům sucha je třeba investovat současně do zlepšení retenční schopnosti krajiny a investovat do vodohospodářských opatření, která pomohou zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele, vodu pro zemědělství i průmysl a nadlepšovat průtoky v době sucha. Ministerstvo zemědělství se plánuje více zaměřit na propojování vodárenských soustav, budování malých vodních nádrží a rybníků, stavby klíčových velkých nádrží nebo podporu budování závlah. Ročně na to mají jít minimálně 4 miliardy korun.
"Už v roce 2018 se tehdy ustavená Národní koalice pro boj se suchem shodla, že v rámci investic do vodního hospodářství by měla být každoroční alokace na dané programy ve výši 4 miliard korun. Bohužel v posledních letech nedosáhla ani 2 miliard. Mým cílem je proto prostředky navýšit minimálně na úroveň 4 miliard korun, ideálně ještě víc, protože je potřeba započíst kumulovanou inflaci od roku 2018, která byla přes 40 procent. Tyto prostředky by měly směřovat do čtyř hlavních oblastí, tedy propojování vodárenských soustav, budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl a na podporu závlahových zařízení," řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) zdůraznil, že resort připravuje navýšení prostředků na boj se suchem. "V letošním roce jsme prodloužili některé výzvy, přidali jsme další dvě ve výši 3,4 miliardy korun. Jednali jsme s panem premiérem o tom, že většina finančních prostředků ze strany MŽP pro metodiku, přípravu projektů či realizaci se čerpá z evropských peněz a náš operační program v příštím roce končí a je již možné pouze dočerpávat zbylé finanční prostředky. Proto jsme se dohodli, že pod vedením Státního fondu životního prostředí připravíme navýšení prostředků pro boj se suchem na konkrétní projekty. Konkrétní částky zatím nechci prozrazovat, v nejbližší době o tom budeme ještě jednat s ministryní financí. Diskutovali jsme také o aktualizaci Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu pro období 2026 až 2030. Shodli jsme se, že začneme okamžitě připravovat první legislativní kroky. Aktuálně máme v rámci NAP připravený Balíček pro vodní bezpečnost a odolnost ČR, další prioritou je pro MŽP kvalitní voda. V neposlední řadě pracujeme na odstranění brzdící legislativní a administrativní překážky pro stavbu adaptačních opatření," dodal ministr Červený.
20. července 2026 21:57
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Zdroj: Lucie Podzimková