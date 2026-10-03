Rusko varuje cizince na Ukrajině. Masivní útoky budou pokračovat

Moskva varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery.
"Ruské ministerstvo opět varuje zahraniční občany, včetně příslušníků diplomatických misí, před pobytem na Ukrajině a cestami do země," cituje prohlášení ministerstva ruská státní agentura TASS. Úřad také vyzval obyvatele Kyjeva, aby se nezdržovali v blízkosti vojenských zařízení.
Ruská diplomacie zmínila, že některé země - například USA, Velká Británie, Norsko či Švýcarsko - opakovaně požádali občany, aby necestovali na Ukrajinu. "Pozorujeme, že ne každý vyslyšel tato varování, takže se jedinci vystavují smrtelnému nebezpečí. Mnoho velvyslanectví v Kyjevě nadále funguje a zahraniční představitelé cestují na návštěvy Ukrajiny," uvedlo ministerstvo.
Moskva zdůraznila, že s útoky proti cílům na Ukrajině nehodlá přestat. "Ruské ozbrojené síly budou pokračovat v masivních odvetných úderech," dodal úřad.
Rusové v posledních dnech zaútočili na mosty, které spojují oba břehy řeky v Kyjevě. K zatím poslednímu útoku na Severní most došlo v sobotu ráno, informovala BBC s odkazem na vyjádření starosty Vitalije Klička na sociální síti. Ruské drony podle dostupných informací poškodily vozovku a trolejbusové vedení.
Ruská armáda začala s útoky na kyjevské mosty ve čtvrtek a v uplynulých dnech opakovaně zasáhla Jižní most v ukrajinské metropoli. Oba mosty spojují východní a západní část hlavního města a do tohoto týdne nikdy nebyly terčem útoku. Podle BBC jsou poslední dny důkazem toho, že Moskva zahájila novou fázi války.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák