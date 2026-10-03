Fico ze zdravotních důvodů mění sobotní program

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. října 2026 10:42

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se ze zdravotních důvodů omluvil ze sobotního pietního aktu. Fico uvedl, že se v posledních dnech potýká s virózou. Večer chce i tak vyrazit na zahraniční cestu do Srbska. 

Fico o své neúčasti informoval v sobotu ráno na sociální síti. "Omlouvám se z dnešní akce na Dukle, na kterou jsou se moc těšil. Celý týden bojuji s virózou a potřebuji doslova na pár hodin vypnout, abych mohl plnit další pracovní program," napsal premiér na oficiálním facebookovém profilu. 

Předseda Smeru zatím nechce rušit další plány, k nimž patří zahraniční cesta do Srbska. "Zkusím se dát dohromady tak, abych večer mohl cestovat do Bělehradu," dodal. 

Fico se omluvil z pietního aktu u památníku československého armádního sboru u příležitosti Dne hrdinů Karpatsko-dukelské operace. Šlo o společnou ofenzivu sovětských a československých vojáků v jihovýchodním Polsku a na severovýchodním Slovensku na podzim roku 1944. 

Současné zdravotní problémy slovenského premiéra by neměly nijak souviset se zraněními, která utrpěl při předloňském atentátu. K tomu došlo 15. května 2024 po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Zaznělo pět výstřelů. Politika přímo zasáhly tři kulky, čtvrtá jej trefila po odrazu. Pachatel Juraj Cintula byl v říjnu odsouzen k 21 letům za mřížemi, v dubnu potvrdil rozhodnutí Nejvyšší soud. 

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Zdroj: Libor Novák

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