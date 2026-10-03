Superdávka od října změnila parametry. Ministerstvo zmínilo, co je jinak

Od 1. října platí nové parametry dávky státní sociální pomoci. Změny vycházejí z prvních měsíců fungování superdávky a z analýzy přibližně 270 tisíc přiznaných žádostí. Nově se rozšiřuje ochrana samoživitelů s dětmi do 15 let a normativy na bydlení přesněji zohledňují rozdíly v nájemném mezi jednotlivými regiony.
Ministerstvo při vyhodnocování pracovalo se skutečnými příjmy domácností, jejich složením i údaji z nájemních smluv. Data ukázala, že je potřeba lépe zohlednit situaci samoživitelů se staršími dětmi a také velké rozdíly v cenách bydlení mezi jednotlivými částmi Česka.
První změna se týká samoživitelů. Dosud byli za zranitelnou domácnost považováni samoživitelé pečující o dítě do 7 let, nově se tato ochrana vztahuje na rodiče s dětmi až do 15 let. Změna vychází z toho, že i rodiče starších dětí mají kvůli péči omezenější možnosti přizpůsobit práci rodinným povinnostem. Vyšší ochranu tak získá přibližně 28 238 domácností. Samoživitelům s dítětem do 15 let se zároveň příznivěji započítají uznatelné náklady na bydlení.
Druhou změnou jsou nové normativy na bydlení. Dosud se vycházelo jen ze tří širokých kategorií obcí, které nedokázaly dostatečně zachytit rozdíly v nájemném. Od října jsou proto normativy stanoveny podle 77 okresů a lépe odpovídají tomu, kolik lidé za nájem v daném regionu skutečně platí.
Při jejich výpočtu ministerstvo nevychází z prostého průměru, který mohou výrazně ovlivnit mimořádně drahé nebo naopak levné byty, ale ze skutečných nájmů v daném okrese. U běžných domácností se používá 50. percentil, tedy střední hodnota nájemného v daném okrese, u zranitelných domácností 75. percentil. Ten zohledňuje jejich menší možnosti zvýšit si příjem nebo hledat levnější bydlení.
Normativ určuje maximální výši nákladů na bydlení, kterou lze při výpočtu dávky zohlednit. Nové nastavení proto lépe odpovídá cenám bydlení v konkrétním regionu a pomáhá lidem udržet si bydlení tam, kde mají práci, rodinu nebo kde jejich děti chodí do školy. Konkrétní výše normativů pro jednotlivé okresy a velikosti domácností už MPSV zveřejnilo. Platí od 1. října do 31. prosince 2026.
Do výše superdávky se při pravidelném přehodnocování nároku promítnou nejen nové normativy na bydlení, ale také zvýšení životního minima jednotlivce z 4 860 Kč na 5 500 Kč, tedy o 640 Kč měsíčně. Stávající příjemci superdávky kvůli těmto změnám nemusí podávat novou žádost.
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Zdroj: Libor Novák