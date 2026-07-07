Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje upravit parametry dávky státní sociální pomoci (DSSP) na základě prvních zkušeností z jejího fungování. Vyšší podporu mají nově získat samoživitelé se staršími dětmi do 15 let i domácnosti v regionech, kde dosavadní nastavení neodpovídalo skutečným cenám bydlení. Změny ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka předložil formou pozměňovacího návrhu, aby se mohly co nejrychleji promítnout do výše vyplácených dávek.
"Od začátku jsme říkali, že nový systém budeme podle zkušeností z praxe průběžně vyhodnocovat a upravovat tam, kde se ukáže, že je to potřeba. Na základě dat navrhujeme zpřesnit dvě oblasti systému, a to ochranu samoživitelů a nastavení uznatelných nákladů na bydlení. Na těchto změnách jsme se na jednáních shodli i se zástupci opozice. Chceme, aby se změny co nejrychleji promítly do života lidí, proto je předkládáme formou pozměňovacího návrhu," uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Ministerstvo při vyhodnocování pracovalo s daty z přibližně 270 tisíc přiznaných žádostí o dávku státní sociální pomoci. Analýza vycházela ze skutečných příjmů domácností, jejich složení i uzavřených nájemních smluv. Ukázalo se, že původní nastavení v některých případech dostatečně neodráží reálnou situaci domácností, zejména pokud jde o samoživitele se staršími dětmi a rozdíly v cenách nájemního bydlení mezi jednotlivými regiony.
První navrhovaná změna rozšiřuje okruh zranitelných domácností. Dosud měli zvýšenou ochranu pouze samoživitelé pečující o dítě do 7 let věku. Nově se navrhuje zvýšit tuto hranici na 15 let.
"Péče o dítě nekončí jeho sedmými narozeninami. Ani rodič dítěte na základní škole nemá stejné možnosti pracovat přesčas, přijmout směnný provoz nebo pružně měnit pracovní dobu jako domácnost, kde o dítě pečují dva rodiče. Data ukázala, že právě samoživitelé se staršími dětmi patří mezi skupiny nejvíce ohrožené propadem příjmů. Proto navrhujeme jejich ochranu rozšířit až do 15 let věku dítěte," řekl ministr Juchelka.
Díky této změně získá vyšší ochranu přibližně 28 238 domácností. Průměrné navýšení podpory činí přibližně 2 216 korun měsíčně. Samoživitelé s dítětem do 15 let budou posuzováni jako zranitelná domácnost, což znamená příznivější započítání uznatelných nákladů na bydlení.
Druhou změnou je nové nastavení normativů na bydlení. Dosavadní systém vycházel pouze ze tří širokých kategorií, které nedokázaly dostatečně zachytit skutečné rozdíly v cenách nájemního bydlení.
"Ceny nájemního bydlení nezávisí na velikosti obce, ale na konkrétní situaci v jednotlivých regionech. Dosavadní nastavení proto v některých levnějších lokalitách poskytovalo vyšší podporu, než odpovídalo skutečným nákladům, zatímco lidé v obcích v zázemí velkých měst nebo v regionech s rychle rostoucími nájmy naopak dostávali nižší podporu. Přesnější nastavení pomůže lidem zůstat žít tam, kde mají práci, rodinu, školu nebo jiné sociální vazby, místo aby je ekonomické okolnosti nutily stěhovat se jinam. Tím zároveň předcházíme vzniku nových sociálně vyloučených lokalit," doplnil ministr Juchelka.
Nově budou normativy stanovovány podle 77 okresů, což umožní výrazně přesněji zohlednit skutečné ceny nájemního bydlení v jednotlivých regionech České republiky. Normativ představuje maximální výši uznatelných nákladů na bydlení, ze které se při výpočtu dávky vychází. Pokud skutečné náklady domácnosti tuto hranici převyšují, pro výpočet podpory se započítá právě normativ. Čím přesněji proto odpovídá reálným cenám bydlení v daném regionu, tím spravedlivěji lze výši dávky stanovit.
Při stanovení normativů nebude ministerstvo vycházet z prostého průměru nájemného, ale z percentilů skutečných nájmů. Prostý průměr totiž může zkreslit jednotlivé mimořádně drahé nebo mimořádně levné byty. U běžných domácností bude rozhodující 50. percentil, tedy typická cena nájemného v daném okrese. To znamená, že polovina bytů je levnější a polovina dražší. U zranitelných domácností bude použit 75. percentil, který lépe zohledňuje jejich omezené možnosti zvyšovat příjmy nebo hledat levnější bydlení. Díky tomu bude podpora lépe odpovídat skutečné situaci na trhu s bydlením.
Navrhované změny mají nabýt účinnosti od 1. října 2026. Do výše dávky se promítnou při pravidelném přehodnocování nároku, které Úřad práce ČR provádí podle zákona. Stávající příjemci dávky proto nebudou muset podávat novou žádost. Úřad práce je bude v dostatečném předstihu kontaktovat a provede s nimi přepočet dávky podle nových pravidel.
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Sociální dávky , Ministerstvo práce a soc. věcí , Aleš Juchelka (ANO)
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Zdroj: Libor Novák