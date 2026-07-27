Poslední dny platnosti nejstarších občanek. Mezi lidmi jsou jich stále tisíce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. července 2026 20:45

Důchdoci, ilustrační fotografie.
Důchdoci, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Zejména senioři by se měli mít na pozoru. Už za několik dní totiž může některým z nich vypršet platnost občanského průkazu, což je samozřejmě mimořádně důležitý doklad. Upozornilo na to ministerstvo vnitra. 

Některým starším lidem přestanou letos v létě platit jejich občanské průkazy. Týká se to hlavně starých typů dokladů – papírových knížek nebo karet v laminovací fólii. Senioři na výměnu nejsou sami. Pomoci jim mohou rodiny, pečující osoby i úřady. Výměna je zdarma a úřady pomohou i těm, kteří nemohou přijít osobně. 

Staré občanské průkazy bez strojově čitelných údajů přestanou platit 2. srpna 2026. Od 3. srpna už je nebude možné používat jako doklad totožnosti. Ministerstvo vnitra proto upozorňuje, že právě nyní je vhodný čas zkontrolovat platnost dokladů starších lidí v rodině či okolí a případně jim s výměnou pomoci. Jde hlavně o starší typy dokladů bez strojově čitelných údajů ve formě papírové knížky nebo karty v laminovací fólii, které byly vydány do 30. června 2000.

Změna se týká starých občanských průkazů, které už nesplňují bezpečnostní požadavky. Neobsahují strojově čitelné údaje ani biometrické prvky a často na nich chybí datum platnosti, nebo je uvedeno "bez omezení". Nejčastěji jde o lidi narozené před 1. lednem 1936. Řada z nich je ve vysokém věku a cesta na úřad pro ně může být obtížná.

Pokud se člověk ze zdravotních důvodů nemůže dostavit na úřad, je možné domluvit návštěvu úředníků přímo u něj. Ti mohou přijet domů, do nemocnice nebo například do domova pro seniory. Výměna těchto občanských průkazů je zdarma, a to i po 2. srpnu 2026. Cílem je zajistit, aby lidé měli platný doklad a mohli ho bez problémů používat v běžném životě.

Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací – například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště. Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život.

Počet těchto dokladů postupně klesá. Z původních zhruba 45 tisíc jich letos na jaře zbývalo asi 10 tisíc. Aktuálně jde přibližně o 4 tisíce průkazů typu „knížka“ a asi 1 300 průkazů typu "laminát". Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i senioři, kteří je stále běžně využívají.

Ministerstvo vnitra na nutnost výměny starých občanských průkazů upozorňovalo už dříve a ve spolupráci s úřady po celé republice pomáhalo dostat informace k lidem, kterých se změna týká. Obce mají k dispozici přehledy, informační materiály i průběžnou podporu. Důležitou roli ale hrají i rodiny a blízcí. Mohou pomoci doklad zkontrolovat, spojit se s úřadem a domluvit další postup. Pomoc poskytují také sociální pracovníci v domovech pro seniory, léčebnách a dalších zařízeních.

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Zdroj: Jan Hrabě

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