Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání vlády informoval o dalších krocích jeho kabinetu k zachování konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. Babiš se rozhodl napsat dopis do Bruselu. Vláda zároveň schválila návrh novel zákonů o cestovních dokladech a o občanských průkazech nebo novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima.
Premiér Andrej Babiš po zasedání vlády informoval o dalších krocích jeho kabinetu k zachování konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. "Poslali jsme už třetí dopis všem lídrům, předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady. Tématem jsou stále emisní povolenky ETS1," uvedl předseda vlády.
"V dopise jsem přivítal, že Komise konečně začala něco dělat. Že po minulé Evropské radě, kde se nám podařilo prosadit do závěrů, že Komise musí představit konkrétní návrhy ještě před dalším jednáním Evropské rady, se něco skutečně začalo dít. V dopise jsem navrhl, že účinným a rychlým řešením bude poskytnout podnikům v nejvíce zasažených odvětvích a regionech dodatečné bezplatné alokace, podmíněné jejich dekarbonizačními plány. Také jsem řekl, že toto opatření by mělo být přijato bezodkladně," konstatoval premiér Babiš.
Kabinet projednal také návrh novely zákona o cestovních dokladech a související novely zákona o občanských průkazech. Cílem navržených změn je zjednodušit práci úředníkům v těchto agendách a zpřehlednit proces vydávání těchto dokladů pro občany tím, že se sladí výkon státní správy u obou agend.
Mezi hlavní navržené změny patří také rozšíření působnosti zastupitelských úřadů, které budou nově rovněž orgány vydávajícími občanské průkazy a cestovní doklady, rozšíření možnosti zastoupení při podání žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu a při jejich převzetí nebo dát lidem nově možnost ponechat si neplatný cestovní doklad po jeho úředním znehodnocení.
Vláda schválila také novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima. Novela má za cíl překlenout právní vakuum, které by vzniklo poté, co došlo k odkladu účinnosti změn obsažených v novém zákoně č. 152/2025 z 1. května 2026 na 1. října 2026, ale platné nařízení vlády o valorizaci částek životního a existenčního minima vyprší 30. dubna. Novela nařízení teď tento termín posouvá až na 30. září tak, aby změny vyplývající ze zákona plynule navazovaly.
Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech
Volební porážka Viktora Orbána ukázala, že ani patnáct let budování systému „státního zajetí“, překreslování volebních obvodů či ovládnutí mediální krajiny nedokáže ochránit silného lídra, pokud ztratí kontakt se svou voličskou základnou. Orbánův pád nezvrátila ani masivní podpora jeho ideologických spojenců z hnutí MAGA, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance, kteří neváhali porušit diplomatické tabu a aktivně se zapojili do maďarské kampaně.
