Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu

Thajský královský palác oznámil, že ve věku 47 let zemřela princezna Badžrakitijábha, nejstarší dcera krále Mahá Vatčirálongkona. Princezna, v zemi známá jako princezna Bha, strávila téměř čtyři roky v kómatu. Hospitalizována byla od prosince 2022, kdy vážně onemocněla kvůli srdečním problémům, které se u ní projevily během výcviku jejích psů.
Zprávy o jejím zdravotním stavu byly od té doby spíše ojedinělé, avšak začátkem května palác přiznal, že se její kondice zhoršila v důsledku četných infekcí v několika orgánech. Lékařům se nedařilo stabilizovat její nepravidelný srdeční tep. Již v dubnu u ní objevili žaludeční infekci, která vyvolala zánět střev, což vedlo k poklesu krevního tlaku. Její dýchání a funkce ledvin byly plně závislé na lékařských přístrojích.
Princezna se narodila v roce 1978 tehdejšímu korunnímu princi Vatčirálongkonovi a jeho manželce i sestřenici v jedné osobě, princezně Soamsawali. Dosáhla vysokého vzdělání a získala doktorát na Cornellově univerzitě. Během svého života působila jako velvyslankyně v Rakousku, pracovala v úřadu generálního prokurátora i u královské stráže a stala se ambasadorkou dobré vůle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, přičemž se aktivně angažovala v boji za práva vězněných žen.
Její úmrtí nyní vyvolává řadu otázek ohledně nástupnictví na trůn, což je v Thajsku nesmírně citlivé téma. Veřejná debata o monarchii je zde totiž tvrdě omezována přísným zákonem o urážce majestátu, podle kterého hrozí za kritiku královské rodiny až 15 let vězení. Mnoho analytiků přitom Badžrakitijábhu považovalo za velmi vhodnou kandidátku na trůn, přestože to oficiálně nebylo nikdy potvrzeno.
Současný thajský panovník byl čtyřikrát ženatý a má celkem sedm dětí, avšak Badžrakitijábha byla jednou ze tří, které měly královský titul. Společně s ní ho drží ještě osmatřicetiletá princezna Sirivannavari a dvacetiletý princ Dipangkorn. V zákulisí se spekulovalo, že by Badžrakitijábha mohla pro Dipangkorna, který má podle dostupných informací poruchy učení, fungovat jako regentka, případně se sama stát první vládnoucí královnou v historii země.
Ostatní čtyři synové současného krále žijí od poloviny devadesátých let v zahraničí. Monarcha se tehdy rozvedl s jejich matkou, bývalou herečkou Sujarinee, kterou veřejně obvinil z nevěry. Do vlasti se tito odcizení synové podívali poprvé po desetiletích až v roce 2023, po několika dalších návštěvách však v roce 2025 uvedli, že jim byl vstup do Thajska odepřen. Král se v minulosti rozvedl i s matkou zesnulé princezny Badžrakitijábhy, ta si však královský titul na rozdíl od matky prince Dipangkorna uchovala.
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Zdroj: Jan Hrabě