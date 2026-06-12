Zahajovací zápas fotbalového MS zvládlo domácí Mexiko. JAR dohrávala o devíti lidech

Fotbaloví fanoušci se dočkali. Ve čtvrtek večer středoevropského času vypuklo 23. fotbalové mistrovství světa, navíc takové, jaké svět dosud neviděl. Poprvé se koná ve třech zemích (v USA, Kanadě a Mexiku) a poprvé se ho účastní rekordních 48 týmů. První z trojice pořadatelských zemí se představila již v první hrací den, konkrétně Mexiko. To v Mexico City hostilo v zahajovacím zápase šampionátu (mimochodem, stejný zahajovací duel mělo fotbalové MS před 16 lety) Jihoafrickou republiku v rámci skupiny A. Africký celek doplatil na své chyby v obraně a nedisciplinovanost. Mexičané toho díky své síle dokázali využít a dokráčeli si k radosti domácích příznivců pro úvodní výhru 2:0.
Že právě Mexiko bude úvodní zápas držet pod svoji taktovkou, to už bylo znát od prvních minut. Po slavnostním zahájení, jehož se zúčastnili mexické hvězdy popové scény, Shakira, Andrea Bocelli či Salma Hayek, navnadili Mexičané domácí fanoušky na to, že by mohl tento duel pro ně dopadnout dobře, už po pěti minutách hry. Právě tehdy se k první střele v zápase dostal Jiménez, účastník již svého čtvrtého světového šampionátu. Jihoafrický brankář Williams sice tehdy ještě svůj tým podržel, o čtyři minuty později už byl ale na další mexickou příležitost krátký. To po první chybné jihoafrické rozehrávce se k míči dostal zadarmo Quiňones a ten touto příležitostí nepohrdl, když prostřelil Williamse mezi nohy.
Střelec prvního gólu nejen zápasu, ale celého letošního šampionátu, nemusel v první půli zůstat jen u jedné přesné trefy. Běžela 42. minuta, kdy ten samý fotbalista totiž trefil tyč. Do odchodu na poločasovou přestávku do kabin Quiňones spolu s Jiménezem ještě několikrát zahrozili, ale na skóre to zatím nezanechalo žádný následek.
Krátce po startu druhé půle přišel však další zásadní zlom v zápase, když byl vyloučen nešťastný Jihoafričan Sithole. Ten totiž fauloval coby poslední hráč unikajícího Mexičana a právě Sithole byl mimochodem ten, který chyboval při prvním mexickém gólu. Přesilovku Středoameričané využili většího počtu hráčů na hřišti v 67. minutě, kdy parádní centr zprava bez zbytku svou přesnou hlavičkou zužitkoval Jiménez, 2:0.
Při druhém mexickém gólu už byl na hřišti historicky nejmladší hráč, kterého se kdy fotbalového MS účastnil, sedmnáctiletý Mora. Jihoafrická naděje alespoň na zkorigování výsledku definitivně zhasla po dalším vyloučení, když byl VARem odhalen pohlavek od Zwaneho. Skóre už nezměnilo ani na jedné starně a to tak ani poté, co v samotném závěru byl vyloučen ještě jeden Mexičan a to Montes.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (11.6.2026):
Skupina A:
Mexiko – Jihoafrická republika 2:0 (1:0)
Branky: 9. Quiňones, 67. Jiménez. Rozhodčí: Sampaio – Pires, Boschilia (všichni Braz.) – Gallo (video, Kol.). ŽK: Gutiérrez – Mokoena, Sibisi. ČK: 90.+2 Montes – 49. Sithole, 84. Zwane. Diváci: 80 824
Mexiko: Rangel – Reyes, Montes, Vázquez, Gallardo – Alvarado, Fidalgo (66. Mora), Lira (76. Álvarez), Gutiérrez (66. L. Chávez) – Jiménez (76. González), Quiňones (79. Vega). Trenér: Aguirre
Jihoafrická republika: Williams – Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi – Mokoena, Sithole, Modiba (77. Appollis), Adams (61. Zwane) – Foster (57. Mbatha), Rayners (77. Makgopa). Trenér: Broos
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Zdroj: Libor Novák