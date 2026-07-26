Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie

Policie nemá informace, které by nasvědčovaly tomu, že by se pachatel sobotního útoku na Pride v německém Berlíně, po němž se pátrá, nacházel v Česku. Mladík s vazbami na vjel s dodávkou do lidí. Jedna žena zemřela, další lidé utrpěli zranění.
Policie uvedla, že je v souvislosti se sobotním útokem v kontaktu s německými kolegy, přičemž dochází ke standardnímu předávání informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce.
"Do jejich vyhodnocování je v tomto případě primárně zapojena NCTEKK (Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě), nicméně nemáme poznatky o tom, že by se podezřelý měl aktuálně nacházet na našem území," informovali policisté na sociální síti X.
Hledaným útočníkem je jednadvacetiletý Abdul B., jenž má být spojen s islamistickou scénou v německém hlavním městě. Mladík je vysoký asi 190 centimetrů, hubený a má černé vlasy. Na sobě měl černou mikinu a bílé kalhoty. Policie upozornila veřejnost, že může být ozbrojený a nebezpečný.
Při útoku utrpělo nejméně 16 lidí zranění, přičemž tři lidé jsou v ohrožení života. Jedinou potvrzenou obětí je žena. Policie v reakci na tragickou událost nasadila přes 2200 příslušníků, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí, napsal web DW.
Podle spolkového kancléře Friedricha Merze (CDU) došlo k opovrženíhodnému činu a útoku na německou společnost. "Milujeme svobodu a budeme ji chránit a bránit. Zločin bude vyšetřen a stíhán v plném rozsahu zákona. Mé myšlenky jsou s oběťmi a jejich rodinami. Přeji zraněným brzké uzdravení a děkuji všem záchranářům," napsal na síti X.
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Zdroj: Jan Hrabě