Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. července 2026 13:19

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie nemá informace, které by nasvědčovaly tomu, že by se pachatel sobotního útoku na Pride v německém Berlíně, po němž se pátrá, nacházel v Česku. Mladík s vazbami na vjel s dodávkou do lidí. Jedna žena zemřela, další lidé utrpěli zranění. 

Policie uvedla, že je v souvislosti se sobotním útokem v kontaktu s německými kolegy, přičemž dochází ke standardnímu předávání informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce. 

"Do jejich vyhodnocování je v tomto případě primárně zapojena NCTEKK (Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě), nicméně nemáme poznatky o tom, že by se podezřelý měl aktuálně nacházet na našem území," informovali policisté na sociální síti X. 

Hledaným útočníkem je jednadvacetiletý Abdul B., jenž má být spojen s islamistickou scénou v německém hlavním městě. Mladík je vysoký asi 190 centimetrů, hubený a má černé vlasy. Na sobě měl černou mikinu a bílé kalhoty. Policie upozornila veřejnost, že může být ozbrojený a nebezpečný. 

Při útoku utrpělo nejméně 16 lidí zranění, přičemž tři lidé jsou v ohrožení života. Jedinou potvrzenou obětí je žena. Policie v reakci na tragickou událost nasadila přes 2200 příslušníků, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí, napsal web DW

Podle spolkového kancléře Friedricha Merze (CDU) došlo k opovrženíhodnému činu a útoku na německou společnost. "Milujeme svobodu a budeme ji chránit a bránit. Zločin bude vyšetřen a stíhán v plném rozsahu zákona. Mé myšlenky jsou s oběťmi a jejich rodinami. Přeji zraněným brzké uzdravení a děkuji všem záchranářům," napsal na síti X. 

před 4 hodinami

Policie obvinila ženu ze čtvrteční vraždy v Jablonci nad Nisou

Související

Více souvisejících

teroristické útoky v Německu Policie ČR

Aktuálně se děje

před 55 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda

Vedení fotbalové Sparty v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým bylo sparťanskými fanoušky během letní přípravy kritizováno za nedostatečné posilování kádru. Až těsně před začátkem nového ročníku Chance ligy 2026/27 přišla z pražské Letné tolik očekávané zpráva o opravdu zvučné a silné posile. Spekulovalo se o ní několik posledních dní, až v sobotu během dopoledne přišlo potvrzení. Na Letnou míří norský útočník Jonatan Braut Brunes z polského Krakówa. Mělo by jít o rekordní přestup v historii Sparty.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

Hasiči zasahují u požáru u Velhartic na Klatovsku. (25.7.2026)

Na Klatovsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu, profesionálům pomáhají i dobrovolní hasiči. Událost se prozatím obešla bez zranění. 

včera

včera

Očkování, ilustrační fotografie.

Česko chce zlepšit proočkovanost proti chřipce. Inspiraci bere ze zahraničí

Česko dlouhodobě patří mezi země s nízkou proočkovaností proti chřipce. Očkování využije každoročně jen kolem 8 % obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje legislativní návrh, který by za jasně stanovených podmínek umožnil očkování proti chřipce také v lékárnách. Cílem je nabídnout lidem další možnost, jak se nechat očkovat, zlepšit dostupnost této osvědčené formy prevence a přispět ke zvýšení proočkovanosti. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ukončování reprezentačních kariér nebere konce. V národním týmu nebude pokračovat Zelený

V pořadí již pátý český fotbalista oznámil konec reprezentační kariéry od doby, co český fotbalový tým neslavně skončil na nedávném fotbalovém světovém šampionátu v zámoří. Po Patriku Schickovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi nebude dále v reprezentační kariéře pokračovat obránce Jaroslav Zelený. Jak uvedl tento třiatřicetiletý obránce pro sparťanský klubový web, nastal prý čas předat reprezentační štafetu mladším.

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v pátek v Kramářově vile předsedu vlády Černé Hory Milojka Spajiće. Společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a místopředsedou vlády a ministrem obrany Jaromírem Zůnou jednali o pokračování integračního procesu Černé Hory směrem k členství v Evropské unii, rozvoji obranné spolupráci a obchodních příležitostech mezi oběma zeměmi.

včera

včera

Nebezpečné počasí. Meteorologové varovali před požáry na dalších místech

Tropické počasí sice v Česku momentálně nepanuje, protože se k nám navrátí až v dalších dnech, přesto platí varování před požáry. Nová výstraha má rozšířenou územní platnost, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy