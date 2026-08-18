České pivovarnictví zasáhla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 67 let zemřel po těžké nemoci Josef Vávra, vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard, který stál spolu se Stanislavem Bernardem u zrodu úspěšné firmy a byl autorem jejích receptur. Firma o tom informovala na webu.
"Odešel profesionál, který svoji práci měl opravdu velmi rád a věnoval se jí na maximum. Odešel parťák, se kterým jsme si přes třicet let společně plnili to, o čem jsme na začátku jen snili. Josef byl srdcem každého našeho piva – bez jeho nadšení a řemesla by naše pivo nebylo takové, jaké je. Odešel dobrý kamarád. Bude nám všem opravdu moc chybět, profesně i lidsky," uvedl Stanislav Bernard.
Vávra se narodil do selské rodiny z Humpolecka, ale chtěl se stát námořním kapitánem, což komunisté neumožnili. Proto se vyučil sladovníkem a při zaměstnání následně vystudoval i Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Profesní kariéru zahájil v ostravském pivovaru Ostravar.
Po sametové revoluci vyzval Bernarda ke spolupráci, takže ještě s tehdejším společníkem Rudolfem Šmejkalem vydražili zchátralý humpolecký pivovar. Vávra si vzal na starosti výrobu a kvalitu piva. Činnosti se naplno věnoval ve vlastní sladovně pivovaru v Rajhradě u Brna.
Vávra se také v mládí vrcholově věnoval běhu a následně sportovní střelbě, ve které byl úspěšný i na mezinárodní úrovni. Žil na samotě u Humpolce, s manželkou Ivou, která ve firmě vedla kontrolu kvality, se dočkal tří dětí a dvou vnoučat.
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato
před 1 hodinou
Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy
před 1 hodinou
CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo
před 2 hodinami
Hormuzský průliv patří USA, naznačil Trump na sociální síti
před 3 hodinami
Zemřel Josef Vávra, reklamou proslavený sládek pivovaru Bernard
před 4 hodinami
Berlínskou zeď dokončili před 65 lety. Překonat se ji pokusily tisíce lidí
před 5 hodinami
Armáda se připravuje na obnovení provozu vrtulníků Venom a Viper
před 5 hodinami
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka odhalil, kolik chce lidem přidat
před 6 hodinami
Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje
před 7 hodinami
Exministr Blažek komentoval rozhodnutí Ústavního soudu
před 8 hodinami
Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery
před 9 hodinami
Pondělní počasí pomohlo. Déšť ukončil výstrahu před požáry
před 9 hodinami
Padlo obvinění v případu nedělní vraždy v Českých Budějovicích
před 10 hodinami
Babišova vláda se pouští do boje se suchem. Obnovila Národní koalici
před 11 hodinami
Rusové tajně budují základny, z nichž by mohly ohrozit státy NATO
před 12 hodinami
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde napršelo nejvíc
před 13 hodinami
Moskva se rozhodla varovat Londýn. V Rusku útočí drony vyrobené v Británii
před 14 hodinami
Počasí o nadcházejícím víkendu: Teploty budou citelně nižší než o tom uplynulém
včera
Rusko kvůli ukrajinským útokům zrušilo prestižní festival
včera
USA tlačí na Netanjahua, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy
Americký zmocněnec a zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v Jeruzalémě zúčastnil více než čtyřhodinového jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Během schůzky vyvíjel na izraelského lídra tlak, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy. Jednání se zúčastnil také ředitel Rady míru (Board of Peace) Nickolay Mladenov, který předtím absolvoval rozhovory se zástupci Hnutí palestinského odporu v Egyptě.
Zdroj: Libor Novák