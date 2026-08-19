Návrat EET se komplikuje. Senátoři vrací zákon do Poslanecké sněmovny

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2026 15:28

Účtenka s EET.
Účtenka s EET. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Obnovení ekonomické evidence tržeb v Česku se ve středu zkomplikovalo. Senátoři totiž nenapodobili poslance, kteří v červenci schválili příslušný vládní návrh zákona, a vrátili předlohu dolní parlamentní komoře. Tam má nicméně koalice ANO, SPD a Motoristů pohodlnou většinu. 

Senátoři dnes vrátili návrh zákona, který by obnovil elektronickou evidenci tržeb, poslancům s několika podněty. Z evidence by například zcela vyjmuli bezhotovostní platby. Ministryně financí Alena Schillerová s něčím takovým nesouhlasí. 

EET 2.0 podle ministerstva financí vychází ze zkušeností z předchozího fungování evidence tržeb i z připomínek podnikatelů. Evidence se bude vztahovat pouze na kontaktní platby, tedy na hotovost, platební karty, QR platby nebo obdobné způsoby úhrady, zatímco platby realizované na dálku bez fyzického osobního kontaktu prodávajícího se zákazníkem jako např. běžné bankovní převody či úhrady faktur se evidovat nebudou.

Systém bude pracovat pouze s minimálním rozsahem nezbytných údajů, nezavádí povinný tisk účtenek ani nevyžaduje pořizování nových pokladních zařízení. Nejmenším podnikatelům stát nabídne bezplatnou webovou aplikaci Finanční správy, kterou bude možné využívat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Cílem je, aby zavedení systému nepředstavovalo nové náklady ani zbytečnou administrativní zátěž.

Součástí návrhu jsou také opatření na podporu gastronomie a zaměstnanců. Návrh snižuje sazbu DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích službách na 12 procent a zavádí osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb. Ministerstvo financí zároveň odhaduje, že EET 2.0 přinese veřejným rozpočtům přibližně 14,4 miliardy korun ročně. Tyto prostředky umožní návrat daňových opatření zrušených v minulém volebním období, zejména školkovného a slevy na studenta.

Významnou změnou je také úprava zaměstnaneckých benefitů, a to nejen volnočasových, ale i vybraných zdravotních. Cílem je podpořit motivaci zaměstnanců, jejich zdraví i sladění pracovního a rodinného života a současně omezit zneužívání systému.

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