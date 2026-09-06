Ministerstvo financí spustilo nový web k návratu EET

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. září 2026 12:05

Účtenka s EET.
Účtenka s EET. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Od středy funguje nový web k elektronické evidenci tržeb, který spustilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou ČR. Jde o jediné oficiální místo věnované EET 2.0, kde mohou podnikatelé, živnostníci, vývojáři pokladních systémů i široká veřejnost čerpat ověřené a aktuální informace o projektu. Současně byl zahájen provoz speciální infolinky finanční správy. 

"Spuštění oficiálního webu je dalším důležitým krokem v přípravě EET 2.0. Je pro mě zásadní, aby podnikatelé a živnostníci dostávali všechny potřebné informace včas, srozumitelně a přímo z oficiálního zdroje. Proto jsme vytvořili přehledný web, na kterém najdou vše podstatné o fungování elektronické evidence tržeb a nebudou se muset spoléhat na neúplné či zavádějící informace, které mohou kolovat veřejným prostorem," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že obsah webu bude s blížícím se spuštěním EET 2.0 průběžně doplňován a aktualizován.

Co všechno web připravený finanční správou nabízí? Především přehledné vysvětlení základních pravidel EET 2.0. Návštěvníci na eet.gov.cz zjistí, koho se bude evidence týkat, jaké platby jí budou podléhat a které budou naopak vyňaty. Dozvědí se také, jaké údaje se budou odesílat finanční správě, jak bude systém fungovat v praxi a jak postupovat při výpadku internetového připojení nebo jiných technických komplikacích.

Na aktuální základní přehled naváže praktická část, která podnikatele provede přípravou na spuštění EET 2.0, které je v plánu od 1. ledna 2027. Postupně na webu najdou návody k získání potřebného certifikátu prostřednictvím portálu MOJE daně, informace o přístupu do testovacího prostředí i podrobnosti o bezplatné webové aplikaci finanční správy určené zejména pro nejmenší podnikatele a živnostníky. Ověřit si zde mohou rovněž to, zda lze nadále používat stávající pokladní zařízení a jaké požadavky musí splňovat. Na základě platného znění zákona pak finanční správa připraví a zveřejní podrobnější metodické informace pro lepší orientaci v zákonných pravidlech i návodné příklady z praktických situací.

Výrobcům a dodavatelům pokladních systémů je určena technická dokumentace nezbytná pro připojení a otestování jejich řešení v systému EET 2.0. Tato dokumentace byla zveřejněna již začátkem června 2026.

Web nabízí také odpovědi na nejčastější otázky, harmonogram projektu, užitečné kontakty včetně termínů seminářů pro podnikatele. Informace dostupné na webu a prostřednictvím infolinky doplní také osobní setkání s podnikateli v rámci celorepublikové roadshow EET 2.0.

První zastávkou bude Praha, kde se ve čtvrtek 17. září 2026 uskuteční úvodní informační seminář. Jeho účastníci se seznámí s fungováním nové evidence, hlavními termíny i konkrétními kroky, které budou muset podnikatelé před jejím spuštěním učinit. Součástí programu bude také prostor pro dotazy a řešení praktických situací.

Kromě hlavního města se budou semináře konat v Liberci, Pardubicích, Jihlavě, Karlových Varech, Plzni, Brně a Chebu. Celá série potrvá až do listopadu.

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