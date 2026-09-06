Ministerstvo financí spustilo nový web k návratu EET

Od středy funguje nový web k elektronické evidenci tržeb, který spustilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou ČR. Jde o jediné oficiální místo věnované EET 2.0, kde mohou podnikatelé, živnostníci, vývojáři pokladních systémů i široká veřejnost čerpat ověřené a aktuální informace o projektu. Současně byl zahájen provoz speciální infolinky finanční správy.
"Spuštění oficiálního webu je dalším důležitým krokem v přípravě EET 2.0. Je pro mě zásadní, aby podnikatelé a živnostníci dostávali všechny potřebné informace včas, srozumitelně a přímo z oficiálního zdroje. Proto jsme vytvořili přehledný web, na kterém najdou vše podstatné o fungování elektronické evidence tržeb a nebudou se muset spoléhat na neúplné či zavádějící informace, které mohou kolovat veřejným prostorem," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že obsah webu bude s blížícím se spuštěním EET 2.0 průběžně doplňován a aktualizován.
Co všechno web připravený finanční správou nabízí? Především přehledné vysvětlení základních pravidel EET 2.0. Návštěvníci na eet.gov.cz zjistí, koho se bude evidence týkat, jaké platby jí budou podléhat a které budou naopak vyňaty. Dozvědí se také, jaké údaje se budou odesílat finanční správě, jak bude systém fungovat v praxi a jak postupovat při výpadku internetového připojení nebo jiných technických komplikacích.
Na aktuální základní přehled naváže praktická část, která podnikatele provede přípravou na spuštění EET 2.0, které je v plánu od 1. ledna 2027. Postupně na webu najdou návody k získání potřebného certifikátu prostřednictvím portálu MOJE daně, informace o přístupu do testovacího prostředí i podrobnosti o bezplatné webové aplikaci finanční správy určené zejména pro nejmenší podnikatele a živnostníky. Ověřit si zde mohou rovněž to, zda lze nadále používat stávající pokladní zařízení a jaké požadavky musí splňovat. Na základě platného znění zákona pak finanční správa připraví a zveřejní podrobnější metodické informace pro lepší orientaci v zákonných pravidlech i návodné příklady z praktických situací.
Výrobcům a dodavatelům pokladních systémů je určena technická dokumentace nezbytná pro připojení a otestování jejich řešení v systému EET 2.0. Tato dokumentace byla zveřejněna již začátkem června 2026.
Web nabízí také odpovědi na nejčastější otázky, harmonogram projektu, užitečné kontakty včetně termínů seminářů pro podnikatele. Informace dostupné na webu a prostřednictvím infolinky doplní také osobní setkání s podnikateli v rámci celorepublikové roadshow EET 2.0.
První zastávkou bude Praha, kde se ve čtvrtek 17. září 2026 uskuteční úvodní informační seminář. Jeho účastníci se seznámí s fungováním nové evidence, hlavními termíny i konkrétními kroky, které budou muset podnikatelé před jejím spuštěním učinit. Součástí programu bude také prostor pro dotazy a řešení praktických situací.
Kromě hlavního města se budou semináře konat v Liberci, Pardubicích, Jihlavě, Karlových Varech, Plzni, Brně a Chebu. Celá série potrvá až do listopadu.
Související
Schillerová neustoupí. EET prosadíme, vzkázala po hlasování v Senátu
Návrat EET se komplikuje. Senátoři vrací zákon do Poslanecké sněmovny
elektronická evidence tržeb EET , Alena Schillerová , Ministerstvo financí
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Německo nám v podstatě vyhlašuje válku, reaguje Lavrov na obvinění
před 1 hodinou
Postup do Evropské ligy a ještě tři posily. Do Plzně přišli Gabriel, Vavro a Pališčák
před 2 hodinami
Jsme připraveni a budeme konstruktivní, řekl Zelenskyj před jednáním s Američany
před 3 hodinami
Babiš považuje Rusko za hrozbu. Premiér ujistil, že se lidé nemusí bát
před 3 hodinami
Policie objasnila výbuch bankomatu v Praze. Pachatele zadrželi v zahraničí
před 4 hodinami
Ministerstvo financí spustilo nový web k návratu EET
před 6 hodinami
Krakatoa se probudila. Letadla v Indonésii nemohou do vzduchu
před 7 hodinami
Za Brity se s norským králem rozloučí princ William. Dodrží se konvence
před 7 hodinami
Napětí v Íránu opět roste. Američané a Íránci na sebe opět útočili
před 8 hodinami
Witkoff a Kushner strávili tři hodiny s Putinem. Dnes budou jednat v Kyjevě
před 10 hodinami
Výhled počasí na další víkend. V Česku by mělo zapršet
včera
Sarah následuje Harryho a Meghan. Exmanželka Andrewa se má vrátit domů
včera
Návrat ztraceného syna. Českou ligu si opět zahraje bývalý reprezentant Čvančara
včera
Česko se připravuje na povodňová rizika. Pracuje se na novém plánu
včera
Důchody se v lednu zvýší. Okamura chce zatlačit na Schillerovou ohledně valorizace
včera
Statisíce Čechů si stále musí do konce roku vyměnit řidičák
včera
Blanár si předvolává ruského velvyslance. Důvody jsou jiné než v Česku
včera
Tramvaje se v Praze vrátily za Národní muzeum. Kvůli chodcům se zavedla novinka
včera
Američané raketou zasáhli tanker, tvrdí Teherán
včera
Putin nařídil přerušení ruských útoků na ukrajinský Kyjev
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě, aby od půlnoci ze soboty na neděli na tři dny přerušila útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Rozkaz má souviset s probíhající diplomatickou misí amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera.
Zdroj: Lucie Podzimková