Schillerová neustoupí. EET prosadíme, vzkázala po hlasování v Senátu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je odhodlaná prosadit elektronickou evidenci tržeb, kterou senátoři ve středu vrátili Poslanecké sněmovně. Podle Schillerové se díky EET omezí šedá ekonomika a zlepší výběr daní.
Schillerová dala najevo, že s postojem horní parlamentní komory nesouzní. "Místo podpory férových podmínek pro poctivé podnikatele tak brzdí projekt, který podporuje 65 % veřejnosti i významná část podnikatelů a který omezí šedou ekonomiku a zlepší výběr daní," uvedla na adresu senátorů na sociální síti X.
Šéfka státní kasy dala v rámci příspěvku jasně najevo, že koaliční poslanci hodlají hlasovat znovu pro návrat elektronické evidence tržeb. "My ale neustoupíme a EET 2.0 prosadíme," vzkázala Schillerová.
EET 2.0 podle ministerstva financí vychází ze zkušeností z předchozího fungování evidence tržeb i z připomínek podnikatelů. Evidence se bude vztahovat pouze na kontaktní platby, tedy na hotovost, platební karty, QR platby nebo obdobné způsoby úhrady, zatímco platby realizované na dálku bez fyzického osobního kontaktu prodávajícího se zákazníkem jako např. běžné bankovní převody či úhrady faktur se evidovat nebudou.
Systém bude pracovat pouze s minimálním rozsahem nezbytných údajů, nezavádí povinný tisk účtenek ani nevyžaduje pořizování nových pokladních zařízení. Nejmenším podnikatelům stát nabídne bezplatnou webovou aplikaci Finanční správy, kterou bude možné využívat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Cílem je, aby zavedení systému nepředstavovalo nové náklady ani zbytečnou administrativní zátěž.
Součástí návrhu jsou také opatření na podporu gastronomie a zaměstnanců. Návrh snižuje sazbu DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích službách na 12 procent a zavádí osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb. Ministerstvo financí zároveň odhaduje, že EET 2.0 přinese veřejným rozpočtům přibližně 14,4 miliardy korun ročně. Tyto prostředky umožní návrat daňových opatření zrušených v minulém volebním období, zejména školkovného a slevy na studenta.
Významnou změnou je také úprava zaměstnaneckých benefitů, a to nejen volnočasových, ale i vybraných zdravotních. Cílem je podpořit motivaci zaměstnanců, jejich zdraví i sladění pracovního a rodinného života a současně omezit zneužívání systému.
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Alena Schillerová , elektronická evidence tržeb EET , Senát ČR
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Zdroj: Jan Hrabě