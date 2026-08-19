Trump dosáhl svého. Jihokorejci potvrdili zkrácení cvičení s Američany

Jižní Korea oznámila, že každoroční společné vojenské cvičení s americkou armádou bude o šest dní kratší. Potvrdilo to jihokorejské ministerstvo obrany s tím, že vyhovělo žádosti Washingtonu. Zcela zjevně jde o reakci na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Soul uvedl, že doba trvání i rozsah cvičení Ulchi Freedom Shield byly upraveny na základě žádosti americké strany. Manévry mají skončit 21. srpna, ačkoliv původně měly pokračovat až do 27. srpna. Jihokorejský ministr zahraničí v parlamentu řekl, že jihokorejští ani američtí vojenští představitelé nevěděli předem o Trumpových plánech. Informovala o tom BBC.
Trump v uplynulých dnech nařídil Pentagonu, aby omezil účast armády na společném vojenském cvičení s jihokorejskou armádou. "Na základě mého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem ze Severní Koreji nejsem šťastný z toho, že Spojené státy již dávno souhlasily s účastí na společných vojenských cvičeních s Jižní Koreou," napsal na sociální síti Truth Social.
"Tato cvičení nejsou jen drahá, přičemž většinu nákladů platí Spojené státy americké (jako obvykle), ale také vysílají signál, který je úplně nevhodný a nepřátelský k zemi, která je - co se Donald J. Trump stal prezidentem, neohrožující a respektující," pokračoval šéf Bílého domu.
Americký prezident dále oznámil, že nařídil ministrovi obrany Hegsethovi, aby zásadně zredukoval americkou účast na společných vojenských cvičeních s Jižní Koreou, a to především z toho důvodu, že je již pozdě na úplné zrušení manévrů.
Trump také v závěru příspěvku naznačil jeden z důvodů nejnovějšího rozhodnutí. "Nedávno jsem se zeptal jihokorejského prezidenta (I Če-mjonga - pozn. red.), zda by se nechtěli připojit k denuklearizaci Íránu. Řekli 'ne'," dodal americký politik.
Podle expertů oslovených BBC je Trumpovo rozhodnutí rozporuplné, protože pro Washington z něj neplyne prakticky žádný benefit. Cvičení sloužilo především vojákům, kteří zkoušeli svou připravenost. Snížení výdajů za cenu nejasných diplomatických ústupků vůči Severní Koreji nedává podle odborníků smysl.
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Zdroj: Jan Hrabě